Peru: Mumifizierte Leiche von US-Bergsteiger nach 22 Jahren in Anden gefunden

1 Die mumifizierte Leiche des Mannes wurde geborgen. Foto: AFP/HANDOUT

Im Juni 2002 wird ein 59 Jahre alter Bergsteiger aus den USA in Peru von einer Lawine verschüttet. 22 Jahre später wird seine mumifizierte Leiche entdeckt.











Link kopiert



In Peru ist die mumifizierte Leiche eines US-Bergsteigers gefunden worden, der vor 22 Jahren beim Bergsteigen in den Anden verschwunden war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die sterblichen Überreste von William Stampfl in der Gebirgskette Cordillera Blanca durch die Eisschmelze im Zuge des Klimawandels freigelegt. Neben seiner Leiche hat die Kälte auch seine Kleidung, seine Bergschuhe und seine Ausrüstung konserviert.