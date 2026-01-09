Perspektiven der CDU: Merz unter Erfolgszwang

Die Kanzlerpartei steht vor einem heiklen Jahr – eingesperrt zwischen zwei Brandmauern. Wer sie einreißt, mutet der eigenen Partei eine Zerreißprobe zu, meint unser Autor Armin Käfer.
Eigentlich hätte die CDU Grund zu feiern. Der 150. Geburtstag ihres ersten Kanzlers und Bundesvorsitzenden Konrad Adenauer wäre allemal ein Anlass, sich der eigenen Erfolgsgeschichte zu erinnern. Aber die Gelegenheit dazu ist den Christdemokraten wegen der Glatteisgefahr entglitten. Sie mussten ihre Vorstandsklausur absagen. Aktuell sind Erfolge der Union ohnehin eher rar.