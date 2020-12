Personenkontrolle in Stuttgart eskaliert

1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Uli Deck

Ein 24-Jähriger soll am Mittwochabend in der Königstraße kontrolliert werden. Dabei wehrt sich der Mann so heftig, dass beide Polizisten leicht verletzt werden. Als die Beamten ihn mit Hilfe zweier Passanten überwältigen, entdecken sie die Gründe für sein renitentes Verhalten.

Stuttgart-Mitte - Ein 24 Jahre alter Mann soll sich am Mittwochabend in der Königstraße in Stuttgart-Mitte heftig gegen eine Personenkontrolle gewehrt haben. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Als die Beamten ihn schließlich mit Hilfe zweier Passanten überwältigen konnten, entdeckten sie auch die Gründe für sein renitentes Verhalten.

Wie die Polizei meldet, wollten die beiden 26 und 31 Jahre alten Polizeibeamten den 24-Jährigen gegen 19.30 Uhr in der Königstraße kontrollieren. Doch der Verdächtige setzte sofort zur Flucht an, was die Beamten allerdings verhindern konnten. Dann eskalierte die Situation. Der 24-Jährige soll mit seinen Fäusten auf die Polizisten eingeschlagen haben. Dabei brachte er den 31-jährigen Beamten zu Fall und trat auf diesen ein.

Erst als ein 22-jähriger und ein 34-jähriger Passant den Polizisten zur Hilfe eilten, gelang es ihnen, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen. Auch als er am Boden lag, schlug der Mann weiterhin auf die Beamten ein und versuchte offenbar, dem 26-jährigen Polizisten die Waffe aus dem Holster zu entreißen. Sein 31-jähriger Kollege erkannte die Absicht des 24-Jährigen allerdings und konnte dies verhindern. Schließlich legten die Beamten dem Mann Handschellen an.

Verdächtiger soll 2017 untergetaucht sein

Die beiden Polizeibeamten wurden durch die Schläge leicht verletzt, der 26-Jährige musste seinen Dienst vorzeitig beenden. Die beiden Passanten sowie der Tatverdächtige blieben augenscheinlich unverletzt. Nachdem der Mann auf eine Polizeidienststelle gebracht worden war, stellte sich heraus, dass es sich bei seinem Ausweis offenbar um ein totalgefälschtes, slowakisches Dokument handelt. Im Ausweis waren außerdem wohl falsche Personalien angegeben.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der offenbar staatenlose Tatverdächtige bis 2017 eine Aufenthaltsgestattung besaß, danach tauchte er wohl unter. Darüber hinaus entdeckten die Beamten bei dem 24-Jährigen mehrere Tausend Euro Bargeld, deren Herkunft unklar ist. In einer Einkaufstüte führte der Verdächtige mehrere Herrenunterhosen in verschiedenen Größen mit sich. Dabei handelt es sich möglicherweise um Diebesgut. Die Beamten stellten den Ausweis, das Bargeld sowie die Kleidungsstücke sicher. Der 24-Jährige wird im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt.

