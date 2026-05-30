Personeller Neuanfang: Zweiter Neustart in einem Jahr – Kubicki soll FDP retten

Ein Signal für den Generationenwechsel in der FDP ist Wolfgang Kubicki nicht gerade. Aber es gibt kaum noch Liberale mit Bekanntheitsgrad. Seinen will der 74-Jährige künftig als Parteichef nutzen.
Berlin - Nach einer Serie von Wahlniederlagen vollzieht die FDP einen personellen Neuanfang – den zweiten innerhalb eines Jahres. Ein Bundesparteitag in Berlin wählt an diesem Wochenende die komplette Führung neu. Einziger Bewerber für den FDP-Vorsitz ist der stellvertretende Parteichef Wolfgang Kubicki.