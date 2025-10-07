Personalwechsel: Vorstandschef von Mobilfunkfirma O2 vor Ablösung

O2 hat sich in den vergangenen Jahren unter Haas positiv entwickelt und sein Handynetz verbessert. Haas wurde aber angelastet, dass er den Wettbewerber 1&1 als umsatzträchtigen Untermieter verloren hat. Dadurch sinkt der Umsatz von O2 in diesem Jahr deutlich. 1&1 ist zum Wettbewerber Vodafone gewechselt und zahlt diesem nun Nutzungsgebühren, damit die 1&1-Handykunden mit dem Vodafone-Netz verbunden werden.



O2 gehört zusammen mit der Deutschen Telekom und Vodafone zu den drei etablierten Netzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen fusionierte 2014 mit E-Plus. O2 verkauft auch Verträge für das Festnetz-Internet, greift hierbei aber auf die Leitungen anderer Firmen zurück und zahlt dafür Miete.