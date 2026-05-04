Überraschende Personalie im Blühenden Barock: Petra Herrling gibt nach etwas mehr als drei Jahren mit sofortiger Wirkung das Amt als Geschäftsführerin ab.
Der Aufsichtsrat der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH (BlüBa) und Geschäftsführerin Petra Herrling haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, dass sie aus dem Amt als Geschäftsführerin mit Wirkung zum 4. Mai 2026 ausscheidet. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung der Gesellschaft.