Personalwechsel bei Logistiker: DHL verliert langjährige Finanzchefin - Australier übernimmt

Sie trat stets ruhig und souverän auf, jahrelang stand die DHL-Finanzvorständin Melanie Kreis wie eine Art Vize-Konzernchefin bei Pressekonferenzen neben dem Vorstandschef. Bald ist Schluss.
Bonn - Die Deutsche Post verliert ihre langjährige Finanzchefin. Wie der Bonner Konzern mitteilte, wird die seit zehn Jahren amtierende Finanzvorständin Melanie Kreis ihren Ende Mai 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Sie begründete den Schritt damit, dass der richtige Zeitpunkt für den Übergang gekommen sei. "Jetzt ist der richtige Moment, um die Nachfolge so zu regeln, wie es für unser Unternehmen am besten ist", wird die 55-Jährige in der Firmenmitteilung zitiert. Sie sei überzeugt, dass der Konzern für die Zukunft sehr gut aufgestellt sei. Sie wolle ihren Vertrag erfüllen.