Personalsituation beim VfB Stuttgart: El Bilal Touré führt die Liste der fünf Wackelkandidaten an

1 Hat sich beim Länderspieleinsatz für Mali verletzt: VfB-Offensivkraft El Bilal Touré. Foto: Baumann

Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum gibt es im Kader des VfB einige personelle Fragezeichen. Dazu zählen ein Youngster und vier Nationalspieler.











Link kopiert



Die Ränge im 60 000 Zuschauer fassenden Nationalstadion des 26. März in Bamako, der Hauptstadt Malis, waren äußerst spärlich gefüllt, als VfB-Profi El Bilal Touré in der siebten Spielminute der Partie gegen Eswatini, dem früheren Swasiland, nach einer Flanke von rechts an den Ball kam. Der Stürmer fackelte nicht lange – und legte mit seinem Rechtsschuss aus zentraler Position zum 1:0 den Grundstein für den 6:0-Heimsieg Malis in der Qualifikation des Afrika Cups.

Während sich die Equipe aus Mali über eine Teilnahme am Afrika Cup 2025 freuen darf, der über den Jahreswechsel 2025/26 in Marokko ausgetragen wird, lief es für El Bilal Touré nach seinem Treffer nicht mehr allzu lange rund: Nach 40 Minuten musste die 23-jährige VfB-Leihgabe von Atalanta Bergamo mit Problemen am Fuß ausgewechselt werden. Lesen Sie auch Unsere Empfehlung für Sie Nachwuchsstürmer des VfB Stuttgart Hat der VfB bald einen neuen Kevin Kuranyi? Der frühere Nationalspieler fühlt sich im Fall von Matthaios Tsigkas an die eigenen Anfänge beim VfB erinnert – nicht nur, weil der 17-Jährige viele Tore erzielt. Da der Spieler derzeit noch auf dem Rückweg aus Afrika nach Stuttgart ist, wo er erst am Freitagmorgen zurückerwartet wird, kann man beim VfB noch nichts Genaues über die Schwere der Verletzung sagen. Klar ist allerdings, dass El Bilal Touré mit Blick auf das Bundesliga-Heimspiel des VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen das Kellerkind vom VfL Bochum kein Kandidat für die Startelf und womöglich auch keine Alternative für die Bank ist. Mit seinem körperlichen Malheur steht er im Team von Trainer Sebastian Hoeneß aktuell allerdings nicht alleine da. Schließlich gibt es neben den Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou, Jamie Leweling und Luca Raimund beim Vizemeister noch weitere Wackelkandidaten. Dazu zählt auch der Verteidiger Anrie Chase, der nach seinem steilen Aufstieg im ersten Saisondrittel die erste etwas schwierigere Saisonphase beim VfB durchmacht. Mitte vergangener Woche hat sich Chase im Teamtraining eine muskuläre Verletzung zugezogen, die dem 20-Jährigen weiter zu schaffen macht. Dazu gesellt sich noch ein Trio, bestehend aus den verhinderten Nationalspielern Deniz Undav, Angelo Stiller und Enzo Millot. Alle drei trainieren bisher eingeschränkt. Stiller hielt sich am Dienstag abseits des Teamtrainings lediglich im Kraftraum auf, wo auch die Cardiogeräte stehen. In Summe sind dies also fünf akute Fragezeichen beim Personal des VfB vor der Bochum-Partie.