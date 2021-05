1 VfB-Sportdirektor Sven Mislintat dürfte in der Sommerpause viel zu tun habe. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat die Saison auf Platz neun beendet – jetzt lautet die Frage: Wer von den begehrten Aufsteigern wird auch in der neuen Spielzeit für die Stuttgarter auflaufen? Auch Sasa Kalajdzic ist unschlüssig.

Stuttgart - Jetzt ist also Ruhe eingekehrt in der wichtigsten Abteilung des VfB Stuttgart, der Lizenzspielermannschaft. Von nachrangiger Bedeutung war das 0:2 im letzten Saisonspiel gegen Arminia Bielefeld, dem am Samstagabend die Verabschiedung von Kapitän Gonzalo Castro und Abwehrspieler Marcin Kaminski bei einem gemeinsamen Essen im Clubrestaurant folgte. Stolz waren die Spieler und das Trainerteam auf den sehr respektablen neunten Tabellenplatz – und vor allem heilfroh, dass sie nach der Coronasaison mit abschließendem Quarantäne-Trainingslager in den nächsten Wochen andere Menschen zu Gesicht bekommen werden.

Spannung kommt aber auch während der Sommerpause auf – womöglich wird es sogar spannender als das letzte Saisondrittel, in dem der Klassenverbleib nicht mehr infrage stand und der (am Ende verpasste) Einzug in die neue Europa Conference League kein wirkliches Ziel darstellte. Die große Frage lautet: Wer von den vielen Emporkömmlingen, die in der abgelaufenen Spielzeit so beeindruckend aufgetreten waren, wird auch in der nächsten Saison das VfB-Trikot tragen? „Wenn es nach mir ginge, würden wir am liebsten alle behalten“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat – und weiß, dass diesem Wunschdenken ganz andere Realitäten gegenüberstehen.

Noch ist es ruhig auf dem Transfermarkt, der wegen der Corona-Unwägbarkeiten und der anstehenden Europameisterschaft in diesem Sommer erst mit Verspätung in Schwung kommen dürfte. Der erste millionenschwere Deal steht beim VfB dennoch bereits bevor, nachdem Torhüter Gregor Kobel (23) unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel in ungewohnter Offenheit über einen möglichen Wechsel zu einem größeren Club gesprochen hat. „Auf jeden Fall“ interessiere er sich für die Anfrage von Borussia Dortmund, sagte der Schweizer, der zudem im Fokus von Tottenham Hotspur stehen soll.

Mislintat hat die Hoffnung auf einen Verbleib Kobels noch nicht aufgegeben

„Das sind Clubs, mit denen wir weder sportlich noch finanziell konkurrieren können“, sagt Mislintat. Mit den Argumenten „geile Mannschaft, toller Spirit, überragendes Trainerteam“ will der Sportdirektor in den anstehenden Gesprächen versuchen, Kobel von einem weiteren Verbleib in Stuttgart zu überzeugen. Doch ginge die VfB-Welt nicht unter, wenn es anders käme – „dann würden wir zwar einen überragenden Torhüter verlieren – doch würde es in einen Transfer münden, bei dem alle Beteiligten Gewinner wären“.

Für fünf Millionen Euro wurde Kobel im vergangenen Sommer nach einjähriger Leihe von der TSG Hoffenheim verpflichtet – der Weiterverkauf, so hofft Mislintat, soll dem VfB mindestens 15 Millionen bringen: „Mein Job wird es dann sein, für drei bis vier Millionen einen anderen sehr guten Torhüter zu finden.“ Das dürfte schon geschehen sein, denn in Florian Müller (23) steht ein geeigneter Kobel-Nachfolger bereit. Als Leihtorhüter hat sich der Saarländer in dieser Saison beim SC Freiburg mit starken Leistungen in den Vordergrund gedrängt – nun kehrt er zum 1. FSV Mainz 05 zurück, bei dem er sich hinter Robin Zentner auf die Bank setzen müsste. Das kommt für den 1,92-Meter-Mann nicht infrage – groß soll daher sein Interesse an einem Wechsel zum VfB sein.

Kalajdzic will sich bei der EM in den Blickpunkt spielen

Deutlich schwerer dürfte es im Fall der Fälle werden, einen adäquaten Ersatz für Sasa Kalajdzic (23) zu finden, der mit 16 Toren zum Aufsteiger dieser Saison wurde – und ähnlich unverblümt wie Kobel über seine Zukunft spricht. „Unter uns gesagt, ja“, antwortete der Österreicher am Sonntag bei Sky Sport Austria auf die Frage, ob er die EM auch für Werbung in eigener Sache nutzen wolle. Völlig offen sei, wo er in der neuen Saison spielen werde: „Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass sich etwas ergibt, es kann aber auch sein, dass ich ganz normal weiterspiele.“

Gleiches gilt für Nicolas Gonzalez (23), der bei der Copa América (11. Juni bis 10. Juli) die Scouts der europäischen Topclubs vollends von seinen Fähigkeiten überzeugen will. Noch gibt es für den Argentinier keine konkreten Anfragen, was sich im Falle von Toren im Trikot der Albiceleste wohl schnell ändern würde.

Kalajdzic’ Vertrag läuft bis 2023, der von Gonzalez sogar bis 2024 – doch zählen beide zu den Spielern, denen Mislintat den Wechsel zu einem Topclub bei entsprechender Ablöse nicht verwehren würde. „Wir müssen jeden Tag darauf gefasst sein, dass etwas passiert“, sagt der Sportdirektor, auf dessen „Schattenliste“ Neuzugänge für alle Positionen stehen.

Nico Schlotterbeck (21) hieße die 1-a-Lösung, sollte Marc Kempf (26) bereits in diesem Sommer gehen (zu Eintracht Frankfurt?). Das VfB-Angebot hat der Innenverteidiger, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft, zuletzt ausgeschlagen und sondiert nun seinen Markt. Schlotterbeck kehrt nach einjähriger Leihe von Union Berlin zum SC Freiburg zurück, doch ist auch er nur noch bis 2022 gebunden. Sprich: Wie Kempf müsste er in diesem Sommer verkauft werden, sonst droht nächstes Jahr ein ablösefreier Wechsel. Mislintat macht sich auf zähe Verhandlungen gefasst, denn die Freiburger seien „nicht bekannt dafür, ihre Spieler zu verschenken“. Schlotterbecks Marktwert wird auf vier Millionen Euro taxiert.