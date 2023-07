1 Spielen in der Kita – sieht gemütlich aus, ist aber richtig Arbeit. Foto: imago/Westend61/Mareen Fischinger

Der Albtraum aller Eltern wird wahr: In Stuttgart können 1200 Kita-Plätze nicht belegt werden, in Ludwigsburg werden Öffnungszeiten drastisch reduziert – so groß ist der Mangel an Fachkräften. Die Beteiligten klingen verzweifelt.









Stuttgart und Region - Der Schritt, zu dem sich die katholische Kirche in Ludwigsburg entschieden hat, ist der Albtraum aller Eltern: Die Öffnungszeiten in der Kita werden reduziert, und zwar drastisch. Statt von 7 bis 17 Uhr wird es in zwei Kitas der Kirche nach den Ferien nur noch ein Halbtagsangebot von 8 bis 14 Uhr geben. Der Grund: Die Kirche hat nicht genügend Erzieher gefunden. „Das trifft uns hart“, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Susanne Hofmann. Das Problem des Fachkräftemangels sei zwar immer wieder kommuniziert worden. Dass dies aber so kurzfristig so dramatische Auswirkungen haben wird, damit habe niemand gerechnet.