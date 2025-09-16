Personalnot im Nahverkehr Stuttgart: Immer mehr Quereinsteiger werden Lokführer

Die Sicherheit der Arbeitsplätze bei der Deutschen Bahn und der SSB locken in der Finanzkrise zunehmend Bewerber an. Aber noch sind alle Stellen neu besetzt.
Gehen im öffentlichen Nahverkehr die Lokführer aus? Eine aktuelle Studie der Klima-Allianz Stuttgart und der Gewerkschaft Verdi warnt vor einem drastischen Personalbedarf in den kommenden Jahren. Demnach sollen bis zum Jahr 2030 etwa die Hälfte der derzeitigen Bahnbeschäftigten in den Ruhestand gehen. Auch bei der S-Bahn Stuttgart und der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ist der Bedarf an neuen Lokführern enorm – auch in den kommenden Jahren.