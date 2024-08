Personalnot im Kreis Böblingen: Freibäder nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen

1 Bilder wie aus dem Freibad Hildrizhausen dürfen nicht der Vergangenheit angehören. Foto: /Stefanie Schlecht

Von beinahe allen Kommunen im Kreis Böblingen aus lässt sich innerhalb von weniger als sieben Kilometern das nächste Freibad erreichen. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, dass das so bleibt, meint unsere Autorin.











Blauer Himmel, Temperaturen über 30 Grad – was gibt es Schöneres, als solche Tage im Freibad zu verbringen? Den Daheimgebliebenen, die nicht in den Urlaub können, bieten Freibäder eine kleine Auszeit. Und: Sie sind ein wichtiger Ort, um Schwimmen zu lernen. Doch das, was viele Jahre als Selbstverständlichkeit hingenommen wurde, scheint in Gefahr zu sein. Viele Freibäder in der Region kämpfen.