Die Schlange vor dem Ausländeramt und dem Bürgerbüro Mitte zeigen die Probleme an dieser Stelle der Stadtverwaltung augenfällig auf.

Reisewelle, Umstellung von Coronabetrieb auf Laufkundschaft und Mehrarbeit durch den Ukraine-Krieg – die angespannte Situation im Ordnungsamt in Stuttgart verschärft sich weiter.









Wer in Stuttgart vor den Sommerferien noch Ausweispapiere braucht, muss sehr früh aufstehen oder braucht viel Geduld. Ein junger Mann ist einer der Ersten in der mehr als 100 Meter langen Warteschlange kurz vor 8.30 Uhr vor dem Bürgerbüro Mitte an der Eberhardstraße. „Um 4.30 Uhr habe ich mich hier hingestellt“, sagt er. Der Stuttgarter braucht einen neuen Personalausweis. Sonst kann er nicht ins Ausland reisen. Als das Bürgerbüro seine Türen öffnet, schlüpft er erleichtert in die Amtsstube.