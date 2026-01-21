Personalmangel in Stuttgart: Kita kürzt Öffnungszeit drastisch – Eltern „frustriert, gestresst und machtlos“

Die Vellmenkrippe hat nachmittags zu. Grund ist der Personalmangel, doch das Problem reicht viel tiefer. Auch das Verhalten mancher Eltern sei nicht hilfreich, so der Vorstand.
Sie sei verärgert, frustriert und vor allem gestresst. Und sie fühle sich machtlos. So umschreibt eine Mutter ihre derzeitige Gefühlslage. Ihr Kind geht in die Vellmenkrippe in Stuttgart-Süd. Das Team dort betreut drei Krippen- und zwei Kita-Gruppen. Zum Leitbild der Einrichtung habe einst die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehört, sagt Anne Milberg, die zusammen mit Bianca Hermle mit der Presse spricht. Es geht um gekürzte Öffnungszeiten.