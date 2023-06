So hoch sind die Fehlzeiten in Bürgerbüros und Ausländerbehörde

1 Öffentliche Ämter wie die Ausländerbehörde in Stuttgart haben viel zu wenig Personal. Das führt zu langen Wartezeiten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Stuttgarter Verwaltung fehlt Personal. Eine Anfrage unserer Zeitung zeigt, wie dramatisch die Fehlquote in den Behörden ist. Ein Bürgermeister findet es aber nicht hilfreich, die Probleme dauernd zu diskutieren.









Die Personalprobleme der Landeshauptstadt sind drängend, in immer mehr Fällen treffen sie Bürgerinnen und Bürger direkt, die sich vor Behörden in lange Schlagen einreihen müssen. Inzwischen bleibt mancher Schalter oder gar manches Bürgerbüro wie in Degerloch, Feuerbach und Plieningen auf Dauer geschlossen. Der Gemeinderat fordert am Beispiel der Ausländerbehörde von der Verwaltung ultimativ Lösungen. Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) zeigte in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses Nerven. Dauernde Nachfragen der Stadträte zur Situation seien „wenig zielführend“, man unterrichte das Gremium schließlich regelmäßig. „Am Engpass Fachkräftemangel gibt es keine schnelle Lösung, da nützt öffentliche Kritik nichts“, so Maier gereizt. Der Mangel sei „kein spezifisches Stuttgarter Problem“.