Personalien: Weitere Ministerin verlässt US-Regierung

Die US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer verlässt Trumps Kabinett. Sie ist nicht die erste Ministerin, die seit Beginn des Iran-Kriegs von Bord geht.
Washington - Als dritte Frau binnen sieben Wochen verlässt US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer die Regierung von Präsident Donald Trump. Sie werde einen Posten im Privatsektor übernehmen, teilte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, auf der Plattform X mit. Ihr Stellvertreter Keith Sonderling soll demnach bis auf Weiteres die Geschäfte führen.