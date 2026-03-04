Anselm Laube verabschiedet sich Ende März von der Energieagentur Ludwigsburg. Er glaubt dennoch an die Zukunft der Einrichtung, auch bei einem Regierungswechsel im Land.
Es sind harte Zeiten für Umweltfreunde. In Zeiten knapper Kassen streichen Kommunen Mittel für Projekte zusammen, die den Klimawandel einbremsen könnten. Marbach zum Beispiel will sich keinen Klimaschutzmanager mehr leisten. Dazu möchte die Bundesregierung den Einbau von Öl- und Gasheizungen wieder zulassen. Ausgerechnet in dieser Phase verliert die Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA) Ende März ihren Geschäftsführer und ihr Aushängeschild. Anselm Laube hat seinen Abschied verkündet. Zeichnen sich da etwa erste Auflösungserscheinungen ab?