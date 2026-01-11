Personalie entschieden: Silber-Coach bleibt Bundestrainer der Handballerinnen

Unter Markus Gaugisch gelingt Deutschlands Handballerinnen mit WM-Silber im Dezember der größte Erfolg seit Jahrzehnten. Jetzt ist die Zukunft des Bundestrainers geklärt.
Hannover - Markus Gaugisch bleibt auch über den Sommer hinaus Bundestrainer der deutschen Handballerinnen. Der Deutsche Handballbund und der 51-Jährige verkündeten rund einen Monat nach dem Silber-Coup bei der Weltmeisterschaft die Vertragsverlängerung bis einschließlich der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Der gebürtige Göppinger steht seit April 2022 an der Seitenlinie des DHB-Teams.