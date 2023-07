1 Carolin Werth aus der Personalleitung bei Trumpf in Ditzingen Foto: Trumpf

Beim Werkzeugmaschinen- und Laserspezialisten kommt es nicht nur auf Begeisterung für Technologien an, sagt Carolin Werth aus der Personalleitung. Das sollten Bewerber bei Trumpf wissen.









Stuttgart - Trumpf ist ein international agierender Spezialist für Werkzeugmaschinen, Lasertechnik und Software für die industrielle Fertigung. Das Familienunternehmen hat derzeit knapp 480 Stellen ausgeschrieben, davon rund 350 in Deutschland. Welche Bewerberinnen und Bewerber die besten Chancen haben, erläutert Carolin Werth, Head of HR Services am Stammsitz in Ditzingen.