1 Der Wandel zum Elektroauto ist auch bei Audi angestoßen. Foto: imago images/Jan Huebner/Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de

Beim Autobauer Audi spielt die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen eine Schlüsselrolle. Bewerbungsgespräche werden vor allem digital durchgeführt. Das ist bei Audi gefragt.















Stuttgart - Bei Audi ist der Wandel hin zur Elektromobilität und Digitalisierung in vollem Gang. Diese Transformation bestimmt auch die Personalsuche. Karina Fissl, Leiterin Recruiting bei Audi im Werk Neckarsulm verrät im Interview, wie man bei der Stellensuche am besten vorgeht und welche speziellen Qualifikationen besonders gefragt sind.

Was macht eine Bewerbung für Audi interessant?

Es ist sehr wichtig, dass sich potenzielle Kandidat_innen vorher mit der Stelle und mit uns als Unternehmen beschäftigt haben. Zum einen sind die richtigen Fachkenntnisse für die Stelle wichtig. Wir legen aber auch verstärkt Wert auf die Soft-Skills, also welche Persönlichkeit bringt jemand mit? Ist jemand bereit sich zu verändern? Ist jemand mutig, etwas Neues zu wagen und lebenslang zu lernen? Das wird immer wichtiger in der Arbeitswelt. Auch sollte sich jemand nicht verstellen, sondern immer authentisch bleiben.

Was ist, wenn ein Bewerber den Audi-Slogan „Vorsprung durch Technik“ nicht kennt? Hat der schon verloren?

Der Slogan ist so bekannt – den kennt doch jeder (lacht).

Welches Gewicht haben Noten oder Studienabschlüsse im Verhältnis zu den Soft-Skills? Können schlechte Noten durch gute Soft-Skills und ein gutes Auftreten im Vorstellungsgespräch ausgeglichen werden?

Es kommt auf das Stellenprofil an. Bei Berufsanfänger_innen werden beispielsweise andere Maßstäbe angelegt als bei Berufserfahrenen. Wenn jemand viel Berufserfahrung mitbringt, sind die Noten nicht so vordergründig wie bei einem Trainee. Da schaut man, ob die Noten oder der Studienabschluss zur Stelle passen.

Welchen Einfluss haben Hobbys oder außerschulische Aktivitäten auf die Auswahl von Bewerbern?

Interessen und Aktivitäten, die über den schulischen oder beruflichen Kontext hinausgehen, sind immer gut; ganz gleich ob es sich um Aktivitäten im Sport- oder Kulturbereich handelt. Auch soziales Engagement gibt Pluspunkte und natürlich sind auch Praktika bei Berufseinsteigern ein ganz wichtiger Teil im Lebenslauf.

Wie kann man sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten? Den Geschäftsbericht lesen oder im Internet schauen, was Audi so macht?

Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wir wollen aus der Person rauskitzeln: Warum Audi? Warum diese Stelle? Es muss im Gespräch klarwerden, wieso jemand zu uns will. Und ja, das kann man üben. Ich persönlich rate jedem, der nicht so viel Erfahrung mit Vorstellungsgesprächen hat, vorher mal mit einem Freund oder Partner das Gespräch auszuprobieren. Da merkt man schnell, bei welchen Fragen man lange überlegen muss.

Wie sieht es mit Gegenfragen des Bewerbers aus? Ist das zu empfehlen?

Gegenfragen sind grundsätzlich eine gute Sache, besonders wenn es Fragen zum Unternehmen oder zu der Stelle sind. Daran kann man erkennen, dass sich jemand im Vorfeld Gedanken gemacht hat.

Was läuft intern nach dem Eingang einer Bewerbung ab?

Bei uns wird jede Bewerbung zunächst einmal persönlich geprüft. Wenn es zu einem Bewerbungsgespräch kommt, binden wir den Fachbereich ein. Das Gespräch wird dann zwischen Bewerber_in, Fachbereich und Recruiting geführt. Damit ist ein Mehr-Augen-Prinzip gewährleistet. Zudem können so auch detaillierte fachliche Informationen bereits im Bewerbungsgespräch geklärt werden. Die Auswahl beruht immer auf Gegenseitigkeit: Wir entscheiden uns für eine Person, und die Person entscheidet sich für uns. Da muss es für alle Beteiligten passen.

Wie sieht es mit digitalen Bewerbungsgesprächen aus?

Auch beim Recruiting ist die Digitalisierung in vollem Gang. Wir führen Bewerbungsgespräche aktuell vor allem digital durch. Dies werden wir auch nach Corona beibehalten, denn es gibt viele Vorteile: Es fällt viel Organisatorisches weg, so zum Beispiel auch die oft langen Anreisen der Bewerbenden. Der Auswahlprozess läuft damit sehr schnell. Und anders, als man meinen würde, erfährt man gerade auch im digitalen Gespräch viel Persönliches. Wir haben auch festgestellt, dass Bewerber_innen in ihrer gewohnten Umgebung offener sein können, weil sie sich wohler fühlen. Das heißt aber nicht, dass wir nur noch digitales Recruiting machen. Wer beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern wohnt und weder Neckarsulm noch das Audi-Werk kennt, kann auch zu uns kommen und sich vor Ort informieren.

Lässt sich der berufliche Aufstieg bei Audi planen?

Bei uns gibt es zwei Laufbahnen: die Fachkarriere und die Führungslaufbahn. Bei beiden gibt es ein unterschiedliches Kompetenzprofil, unterschiedliche Schwerpunkte. Fachkräfte müssen Experten in ihrem Themengebiet sein, Führungskräfte benötigen ein breiteres Wissen und vielfältigere Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen oder mehreren Standorten. Sie müssen gestalten wollen. Das ist gerade in der Transformation der Automobilbranche hin zu Elektromobilität und Digitalisierung wichtig. Man muss als Führungskraft Menschen motivieren können, Neues zu wagen, und sich auf unterschiedliche Herausforderungen einzulassen. Der Aufstieg hängt immer von der Leistung und dem Potenzial des einzelnen ab und natürlich auch davon, ob es offene Stellen gibt. Die soziale Kompetenz ist sowohl bei der Fach- als auch bei der Führungskarriere sehr wichtig. Wir bei Audi setzen sehr stark auf Teamgeist und ein wertschätzendes Miteinander.

Die Transformation führt dazu, dass viele Audi-Mitarbeiter für neue Aufgaben weitergebildet werden müssen und sich intern für Stellen bewerben. In welchem Umfang werden Stellen mit externen Bewerbern besetzt?

Audi entwickelt sich mehr und mehr zu einem IT-getriebenen Mobilitätsanbieter. Dafür benötigen wir ganz neue Kompetenzen. Unser Werk in Neckarsulm hat beispielsweise eine führende Rolle für die Digitalisierung in der Produktion und der Logistik. Wir wollen diesen Wandel von innen heraus gestalten. Zunächst schauen wir also: Wie können wir unsere Audianer_innen mitnehmen? Dafür laufen umfangreiche Qualifizierungsprogramme. Sie sind ganz auf den individuellen Bedarf zugeschnitten. Es gibt aber auch neue Stellenprofile, für die wir externe Bewerber_innen benötigen. Bei Audi sprechen wir von Engpass-Qualifikationen, die wir intern nicht finden oder qualifizieren können.

Welche Qualifikationen externer Bewerber sind derzeit besonders gefragt?

Im Bereich IT haben wir aktuell offene Stellen, wie etwa in der Software-Entwicklung als Data-Analyst, IT Security Officer oder IT-Architect. Wir suchen auch Berufe aus dem Bereich Batterieentwicklung mit Chemie-Knowhow oder absolute Spezialisten mit Hintergründen wie Informatik, Mathematik oder Physik mit IT-Bezug. Und natürlich auch Qualifikationen im Bereich Automatisierung und Elektromobilität. Dies sind alles Kompetenzen, die wir vor 20 Jahren noch nicht gesucht hätten, aber für Audis Zukunft sind sie von hoher Relevanz.

Karina Fissl

Karriere

Karina Fissl stammt aus Zwickau und hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Im September 2007 ist sie zu Audi gekommen. Seit Mai 2020 ist die Personalmanagerin Leiterin Recruiting, Talent Marketing und Nachwuchsprogramme am Standort Neckarsulm. Als Leiterin Recruiting ist sie verantwortlich für den Auswahlprozess. Karina Fissl arbeitet im Jobsharing. Sie teilt sich die Stelle mit einer Kollegin.