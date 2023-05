Personalengpass in Ludwigsburg

1 Die Notaufnahme am Ludwigsburger Klinikum leidet unter Personalmangel. Foto: Simon Granville

Der Brandbrief der Notaufnahme in Ludwigsburg hat Wirbel verursacht. Und dennoch: Zuerst müsse das Problem der Personalknappheit in den Krankenhäuser gelöst werden, betont das Sozialministerium.









Mit dem Brandbrief hat ihm das Team der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Klinikum Ludwigsburg aus dem Herzen gesprochen. Vor einer Woche wurde Heinz Hartmann aus dem Krankenhaus entlassen. Innerhalb von drei Tagen musste der 83-Jährige zweimal an der rechten Hand operiert werden. Der zweite Eingriff war für morgens um 8 Uhr angesetzt, abends um 8 Uhr kam er an die Reihe. 36 Stunden durfte der Winzerhäuser nichts essen und trinken. „Die Leute, die auf den Stationen arbeiten, schaffen das nicht mehr. Ich habe mit vielen gesprochen“, sagt Hartmann.