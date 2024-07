Bosch in Leinfelden-Echterdingen: Mehr als 500 Stellen sollen wegfallen

Bosch in Leinfelden-Echterdingen

1 Der Heimwerker-Branche steckt in der Krise. Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe/imago stock&people

Bei Bosch Power Tools in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) droht der Abbau von Stellen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid hat sich mit Betriebsrat und Gewerkschaft getroffen. Sie kritisieren die Entscheidung.











Bei Bosch Power Tools in Leinfelden-Echterdingen soll etwa jede dritte Stelle außerhalb der Fertigung abgebaut und in Niedrigkostenländer verlagert werden. Dagegen wehrt sich die Belegschaft mit der Unterstützung der Gewerkschaft IG Metall. Nun hat der Nürtinger SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid den Bosch-Standort in seinem Wahlkreis besucht und mit Betriebsrat und Vertretern der IG Metall gesprochen.