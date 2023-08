Florian Müller ist jetzt da, aber was ist mit Nicolas Gonzalez?

13 Der Torhüter Florian Müller streckt sich ab der kommenden Saison für den VfB Stuttgart nach dem Ball. Foto: imago/Matthias Koch

Der VfB Stuttgart hat in Florian Müller seinen Wunschtorwart verpflichtet. Damit wurde eine Lücke im Kader des Fußball-Bundesligisten geschlossen – doch die nächste könnte sich schon bald auftun.









Stuttgart - Die neue Nummer eins ist da. Florian Müller hat sich diese Rückennummer beim VfB Stuttgart gesichert – und will damit den Status, der mit dem Torwarttrikot verbunden ist, erhalten. Am Mittwochmittag absolvierte der 23-jährige Saarländer die sportärztliche Untersuchung beim Fußball-Bundesligisten, was allgemein als die letzte Stufe gilt, ehe ein Transfer vollzogen wird. Danach heißt es, den Stift zücken und freundlich für den Fotografen posieren.