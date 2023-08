21 Der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Omar Marmoush hat sich beim VfB Stuttgart gut eingeführt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat drei Leihspieler in seinem Kader: Omar Marmoush, Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito – zu unterschiedlichen Konditionen und mit einigen Risiken.









Stuttgart - Nathaniel Phillips hat den VfB Stuttgart in bester Erinnerung behalten. Sportlich stieg der Abwehrspieler mit dem Club in die Fußball-Bundesliga auf, und persönlich hat sich der Engländer während seines Jahres in Deutschland wohlgefühlt. Anschließend ging es für Phillips in der Vorsaison ja gut weiter bei seinem Stammverein, dem FC Liverpool. Er kam in der Premier und Champions League zum Einsatz – wofür ihn seine Zeit beim VfB vorbereiten sollte.