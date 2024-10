Nach drei Jahren kündigt der Berliner Rapper Samra sein neues Album "Zeitgeist" für April 2025 an. Eine erste Single gibt es schon jetzt: "Es tut mir leid" spiegelt Samras innere Konflikte der letzten Jahre wider.

Der Berliner Rapper Samra (29) hat sein nächstes Album angekündigt und bereits einen ersten Song daraus veröffentlicht. Der neue Longplayer wird "Zeitgeist" heißen und am 25. April 2025 erscheinen. Es ist das erste Album des Musikers nach drei Jahren.

Wie Samra auf Instagram ankündigt, können die Deluxe Boxen schon jetzt vorbestellt werden. Diese beinhalten neben dem Album auch "ein Album mit 100 Prozent Straßensound von mir". Insgesamt sollen über 40 Songs in der Box enthalten sein, schreibt Samra.

Erste Single ist "ein Spiegel meiner Seele"

Einen ersten Einblick in die Musik gibt es auch bereits: "Es tut mir leid" ist der Titel der ersten Single die auf Spotify und Co. und mit Video auch schon auf YouTube bereitsteht. Darin thematisiert Samra "die inneren Konflikte und Herausforderungen, die den Berliner Rapper in den letzten Jahren begleitet haben".

Samra selbst beschreibt den neuen Song als "ein Spiegel meiner Seele und ein Ausdruck dessen, was mich in den letzten Jahren innerlich bewegt hat." In dem Lied gehe es "um Fehler, um das Eingeständnis von Schwächen und den Versuch, Frieden mit sich selbst zu finden".