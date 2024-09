Persönlichkeitsrechte: Wer das Handy beschlagnahmt, weiß alles

1 Das Mobiltelefon weiß so gut wie alles über einen. Foto: Yui Mok/Press Association/dpa/Yui Mok

Der Juristentag diskutiert, ob die Gesetze noch zur Lebenswirklichkeit passen – beim Umgang mit potenziellen Straftätern wie beim Hochwasserschutz.











Wahrscheinlich hat kein technisches Gerät das Leben von jedem Einzelnen in den letzten Jahren so sehr beeinflusst und verändert wie das Mobiltelefon. Wobei der Begriff Telefon verharmlosend ist. Die Minicomputer speichern unser Leben. In ihnen ist zu sehen, was mit Frau und Freundin besprochen wurde, aber auch mit Geschäftspartnern. Es gibt die Bilder vom Kindergeburtstag, aber auch weniger unverfängliches Material. Und es gibt, zumindest nach Ansicht vieler Juristen, keinen ausreichenden Schutz der persönlichen Daten, wenn so ein allwissender Taschencomputer beschlagnahmt wird.