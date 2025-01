Die Neujahrsvorsätze haben sich schon wieder in Luft aufgelöst und alte Blockaden tauchen erneut auf? Vielleicht kann ChatGPT helfen. Die KI eignet sich bei richtiger Handhabung gut, um Menschen bei ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung zu helfen.

Wer sein Leben verändern oder verbessern will, muss bei sich selbst anfangen. Die wichtigsten Punkte dabei sind: Selbstreflektion, Selbstakzeptanz und Selbstveränderung. Bei allen Punkten kann ChatGPT helfen.

Vorbereitung: Die Kennenlernphase

Für persönlichen und tiefgehenden Austausch mit dem OpenAI-Bot ist es wichtig, nicht bei Null anzufangen. Die KI sollte ihren Nutzer erst kennenlernen. Am besten funktionieren die folgenden Prompts, wenn Sie regelmäßig mit ChatGPT sprechen und die Maschine Ihre Denkmuster erkennen kann. Wer "all in" gehen möchte, kann den Chatbot als eine Art Tagebuch betrachten. Je nachdem, wie sehr Sie der neuen Technik vertrauen, können Sie ihm Ihre Probleme anvertrauen, über Gefühle sprechen und von Erfolgen berichten.

Wenn Sie nicht gerne schreiben, können Sie auch die Voice-Funktion nutzen und einfach drauflos quatschen. Bleiben Sie dabei immer in demselben Chat, damit die KI sich auf Ihre vorherigen Antworten beziehen und Zusammenhänge herstellen kann. Mit der Verarbeitung der eigenen Daten muss man sich dafür natürlich anfreunden können. Dann aber können KI-Systeme als persönliche und psychologische Unterstützung dienen. Logisch: Je mehr Sie ChatGPT erzählen, desto persönlicher und treffender werden die Antworten ausfallen.

Selbstreflexion - der erste Schritt

Wer sich verändern will, muss sich erst kennen. Eine Studie der Cornell University hat herausgefunden, dass der Chatbot besonders gut darin ist, die Persönlichkeit eines Nutzers zu analysieren.

Für wichtige Fragen wie "Wer bin ich?", "Was macht mich aus?", "Wo will ich hin?" oder "Was bremst mich?" kann der Bot eine gute Hilfeleistung stellen - oft auch, indem er die richtigen Fragen stellt. Startpunkt für Gespräche über Selbstreflexion sind die folgenden Fragen und Anweisungen, auch Prompts genannt. Sie werden zu weiteren Fragen von ChatGPT führen, über die Sie zusammen mit dem Bot nachdenken können.

1: "Hilf mir, meine Stärken und Schwächen klarer zu erkennen."

2: "Was habe ich in den letzten Wochen über mich selbst gelernt?"

3: "Gibt es Überzeugungen, die mich zurückhalten? Wie kann ich sie hinterfragen?"

Selbstakzeptanz - neue Blickwinkel

Der nächste Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung ist Mitgefühl für sich selbst. Dafür sind Prompts hilfreich, die dazu ermutigen, sich mitfühlend mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen. Die Antworten auf die nachfolgenden Fragen können zu interessanten Gesprächen und überraschenden Erkenntnissen führen. Wenn Sie mit einem Punkt, den die Maschine Ihnen antwortet, nicht übereinstimmen, fragen Sie nach, wie sie darauf kommt. Die Antwort könnte einen blinden Fleck aufdecken.

1: "Welche meiner Schwächen kann ich mit mehr Mitgefühl betrachten, anstatt mich dafür zu kritisieren? Gib mir eine neue Perspektive darauf."

2: "Welche Worte nutze ich oft, wenn ich mit mir selbst spreche? Wie kann ich diese Worte positiver und unterstützender gestalten?"

3: "Wie kann ich lernen, mich selbst auch dann zu akzeptieren, wenn ich nicht allen Erwartungen entspreche - meinen eigenen oder denen anderer?"

Selbstveränderung - Ziele benennen

Ob es um Berufliches oder Privates geht - man muss seine Ziele erst kennen, um sie erreichen zu können. Die folgenden Prompts können helfen, sich darüber klar zu werden. Anschließend kann ChatGPT mit konkreten Handlungsvorschlägen und detaillierten Tagesplänen helfen, die Ziele auch tatsächlich in kleinen, überschaubaren Schritten anzugehen. Wer will, kann dem Chatbot auch die klare Anweisung geben, sich wie ein Lifecoach mit jahrelanger Erfahrung zu verhalten.

1: "Hilf mir, meine größten Wünsche zu identifizieren. Welche Fragen sollte ich mir stellen?"

2: "Kannst du mir helfen, meine Wünsche in konkrete, messbare Ziele umzuwandeln?"

3: "Welche kleinen Schritte kann ich heute unternehmen, um dieser Vision näherzukommen?"

Selbstmotivation - Dranbleiben

Im Gegensatz zu Selbsthilferatgebern und guten Vorsätzen ist ChatGPT auch noch an Ihrer Seite, wenn die Motivation wieder nachlässt. Wenn Sie im Gespräch bleiben, kann die KI dabei helfen, Fortschritte zu erkennen und positive Verstärkung zu geben - zwei wichtige Faktoren für dauerhafte Veränderung, die ohne "Sparringpartner" schnell untergehen. Außerdem können Sie im Gespräch mit der KI über Blockaden oder Probleme sprechen, sobald diese auf Ihrem Weg auftauchen und sich regelmäßig motivierende Nachrichten abholen. Dabei können Fragen helfen wie:

1: "Hilf mir, den ursprünglichen Grund zu finden, warum ich dieses Ziel erreichen wollte."

2: "Ich habe gerade das Gefühl, dass mich etwas aufhält. Kannst du mir helfen, den nächsten kleinsten Schritt zu finden?"

3: "Ich bin gerade frustriert. Kannst du mir helfen, eine neue Perspektive einzunehmen?"

Der "Ein Tag in meinem Leben"-Trick

Besonders kraftvoll ist der "Ein Tag in meinem Leben"-Trick: Fassen Sie der KI Ihre langfristigen Ziele, Wünsche und Visionen zusammen. Träumen Sie groß dabei. Anschließend bitte Sie ChatGPT: "Beschreibe mir so detailliert wie möglich einen Tag in meinem Leben, in dem ich das alles erreicht habe."

Das ist sozusagen die modernste Variante der Manifestation. Ihre Träume werden sich dabei nicht von selbst erfüllen, aber die Motivation, die notwendigen Schritte einzuleiten, wird durch die von ChatGPT ausgeschmückte Version Ihres perfekten Lebens größer.

Was ChatGPT kann - und was nicht

ChatGPT kann Blockaden aufdecken und mit detaillierten Plänen und motivierender Unterstützung dabei helfen, sie aufzulösen. Mit ihrem breiten Wissen, ihrer ständigen Verfügbarkeit und ihrer endlosen Geduld ist die KI eine gute Begleitung während des gesamten Prozesses. Angehen muss der Mensch seine Herausforderungen aber natürlich immer noch selbst.

Für Viele kann die KI als ständig erreichbarer Hosentaschen-Lifecoach daher eine echte Hilfe sein. Klar ist aber auch, dass die KI keine emotionalen Bindungen, menschliche Nähe oder eine Therapie ersetzen kann.