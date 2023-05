In ihrer Arbeit begegnen Katrin und Daniel Holzinger Menschen, die einfach keine Antwort auf ihre Sinn- und Lebensfragen finden. Doch was hilft Betroffenen wirklich? Viele haben einen langen Weg hinter sich, bevor sie ins Coaching kommen.

Katrin Holzinger und Dr. Daniel Holzinger, CEOs und Cognitive Coaches arbeiten im Dr. Holzinger Institut in Stuttgart mit Menschen, die auf der Suche nach Antworten sind. Im Interview sprechen sie über ihre Angebote, Ansätze und die Motivation anderen zu helfen.

Sechs Fragen an die Coaches Katrin und Dr. Daniel Holzinger

Sinn- und Lebensfragen ohne Antworten. Im Coaching Center in Stuttgart unterstützen Katrin und Daniel Holzinger ihre Klienten in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Doch wieso kommen die Menschen zum Persönlichkeitscoaching und was ist der Ansatz der beiden Stuttgarter?

Warum kommen Menschen zum Coaching?

„Unsere Klienten und Klientinnen erleben beispielsweise Dauerstress im Job oder sind unglücklich in ihrer Beziehung. Manchen plagt fehlendes Selbstvertrauen oder die Unfähigkeit, mit Konflikten umzugehen. Andere hinterfragen ihr bisheriges Lebensmodell oder verspüren eine innere Leere. Fragen zum Mensch-Sein drehen sich im Kreis: ‚Warum bin ich so?‘ ‚Warum ist der andere so?‘ ‚Wie kann man das Leben verstehen?‘“

Wenn alle Menschen Probleme haben, wieso kommen sie nicht gleich zum Coaching?

„Meist besteht der nachvollziehbare Anspruch, das Problem selbst zu lösen: ‚Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und eigentlich weiß ich ja, worum es geht: Ich darf mich halt nicht so stressen lassen.‘ Die Erfahrung, dass es über Jahre hinweg trotzdem nicht gelingt, macht hilflos und mündet in Selbstvorwürfen oder Wut auf andere.“

„Für die Idee, dass es normal ist, mehrmals im Leben mit Sinn- und Lebensfragen konfrontiert zu werden, würden wir hier am Dr. Holzinger Institut gerne eine Lanze brechen. Was den allermeisten Menschen in solchen Situationen fehlt, ist das richtige Handwerkszeug und der effektive Umgang damit. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn das wird weder an den Schulen noch an der Uni gelehrt.“

Das Institut arbeitet auch mit Unternehmen zusammen. Um was geht es dabei?

„Grundsätzlich um das Miteinander und um die persönliche Entwicklung als Erfolgsfaktoren. Beispielsweise haben wir für die BW Bank Workshops für Führungs- und Nachwuchskräfte aufgesetzt. Schwerpunkte sind die menschlichen Herausforderungen in der Kommunikation sowie bei Transformation und Neuorganisation.“

„Daneben haben wir eigene Seminare fest im Programm wie ‚Die Macht der Gedanken‘ und ‚Führungskompetenz: Gefühle managen‘."

Wer sonst nichts kann, wird Coach, heißt es. Nervt das?

„Manchmal schon. Dieses Image ist durch die Überflutung des Markts mit selbsternannten Coaches entstanden. Der Begriff ‚Coach‘ wird in eine Schublade gesteckt. So müssen wir regelmäßig Überzeugungsarbeit leisten, bevor es an die eigentliche Arbeit geht. Das ist auch ein Grund, warum wir in unserer Cognitive Coaching Ausbildung Wert auf wissenschaftliche Methodik und Kompetenz legen.“

Im Dr. Holzinger Institut gibt es „kein NLP, kein systemisches Coaching und keinen Hokus-Pokus“. Sondern?

„Wir arbeiten als Expertenteam in Stuttgart bereits in zweiter Generation mit dem kognitiven Ansatz. Das ist das effektivste Coaching Werkzeug, das wir kennen. Wir sind damit in der Lage, den Menschen innerhalb kurzer Zeit zu helfen. Der Ansatz basiert auf erforschten Methoden der rational-Emotiven und kognitiven Verhaltenstherapie und auf modernen Erkenntnissen der Kognitionspsychologie. Im Wesentlichen geht es darum, zu erkennen, dass es die eigenen Gedanken sind, die unglücklich machen. Unser Kopf hat einen entscheidenden Einfluss auf die Gefühle und unser Handeln. Wer seine Gedanken zu verändern und zu steuern weiß, hat ein mächtiges Werkzeug in der Hand, um sein Leben selbstbestimmt und glücklich zu gestalten. Ganz nach unserem Motto: Heute besser denken als gestern.“

Menschen kommen mit Problemen ins Institut. Was motiviert die Coaches?

Daniel Holzinger: „Unser Team fokussiert sich auf die Lösung. Ziel beim Coaching ist die Entwicklung einer fröhlichen und reifen Persönlichkeit, die mit den Schwierigkeiten des Lebens souverän und emotional stabil umgeht.“

Katrin Holzinger ergänzt: „Unser Wunsch als Unternehmen ist es, die Versorgungslücke zwischen Problem und Krankheit in der Gesellschaft zu schließen. Wir möchten Menschen dazu befähigen, ihre Probleme selbst zu lösen – bevor eine Krankheit oder eine Sinnkrise daraus wird.

Ein weiterer Teil unserer Arbeit ist das Netzwerken beziehungsweise die Öffentlichkeitsarbeit. Ich unterstütze unter anderem das Forum Frauennetzwerke Region Stuttgart (FFRS) im Bereich Sponsoring. So viele starke Frauen engagieren sich für die Gesellschaft, bleiben aber unter dem Sichtbarkeitsradar. Das will das FFRS ändern. Wir auch.“

„Mitzuerleben, wie unsere gemeinsame Arbeit fruchtet, freut uns von Herzen, denn genau das ist unser Leitgedanke am DHI: persönlich. weiterkommen.“

Persönlichkeitsentwicklung im Coaching Center in Stuttgart

Das Dr. Holzinger Institut bietet Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung. Ob Einzelcoachings, Vorträge und Seminare oder auch Beratung für Unternehmen. Die Cognitive Coaches Dr. Daniel Holzinger und Katrin Holzinger sind mit ganzem Herzen bei der Sache und unterstützen ihre Klienten in allen Lebenslagen. Im Institut wird außerdem eine Ausbildung zum Cognitive Coach angeboten.