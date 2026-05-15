Persönlicher Bezug für den Royal: Harry und Meghan arbeiten an Verfilmung von Kriegs-Memoiren

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan wagen sich in schweres Terrain: Für Netflix entwickeln sie die Verfilmung eines Afghanistan-Kriegsberichts. Der Royal hat dazu persönlichen Bezug.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wollen einen der eindringlichsten Berichte über den Afghanistan-Krieg auf den Bildschirm bringen. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, entwickelt ihr Produktionsunternehmen Archewell Productions gemeinsam mit Netflix eine Verfilmung der Militärmemoiren "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" von Major Adam Jowett. Das Drehbuch schreibt Matt Charman, der für seine Arbeit an dem Steven-Spielberg-Film "Bridge of Spies" eine Oscar-Nominierung erhielt.

Das Buch schildert einen der dramatischsten Einsätze des britischen Militärs im Afghanistan-Krieg: Im Juli 2006 wurde die Easy Company, eine eilig zusammengestellte und personell geschwächte Einheit aus Fallschirmjägern und Royal Irish Rangers, unter dem Kommando von Major Jowett in das Distriktszentrum von Musa Qala entsandt. In einem maroden Gebäude verschanzt und umzingelt von überlegenen Taliban-Kräften, kämpfte die Einheit 21 Tage ums Überleben. Erst als die Munition zur Neige ging und das Ende unmittelbar schien, nahm der Kampf eine unerwartete Wende.

Ein Stoff mit persönlichem Bezug

Für Prinz Harry ist die Produktion ein besonderes Projekt, denn er diente selbst zweimal in Afghanistan. Unter anderem war er in der Provinz Helmand im Einsatz, genau dem Gebiet, in dem die Ereignisse des Buches spielen, und nahm dort als Offizier an Fronteinsätzen teil.

Neben Harry und Meghan fungiert auch Tracy Ryerson als Produzent, der bei Archewell Productions für fiktionale Inhalte zuständig ist. Das Kriegsdrama ist nicht das einzige Projekt, das die Firma derzeit für Netflix in der Entwicklung hat. Demnach arbeitet das Paar auch an einer Verfilmung des Liebesromans "The Wedding Date" von Autorin Tracey Oliver sowie an einer Adaption von Carley Fortunes Roman "Meet Me at the Lake". Auf der Serienebene entsteht zudem eine Dramaserie über den Polo-Sport.

Die Zusammenarbeit von Archewell Productions mit dem Streamingdienst läuft seit 2020. Seitdem wurde der Exklusivvertrag aber zu einem mehrjährigen First-Look-Deal für Film- und Fernsehprojekte zurückgestuft. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Berichte über ein Zerwürfnis zwischen den beiden Parteien gegeben, die jedoch zurückgewiesen wurden.