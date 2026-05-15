Persönlicher Bezug für den Royal: Harry und Meghan arbeiten an Verfilmung von Kriegs-Memoiren

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan wagen sich in schweres Terrain: Für Netflix entwickeln sie die Verfilmung eines Afghanistan-Kriegsberichts. Der Royal hat dazu persönlichen Bezug.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wollen einen der eindringlichsten Berichte über den Afghanistan-Krieg auf den Bildschirm bringen. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, entwickelt ihr Produktionsunternehmen Archewell Productions gemeinsam mit Netflix eine Verfilmung der Militärmemoiren "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" von Major Adam Jowett. Das Drehbuch schreibt Matt Charman, der für seine Arbeit an dem Steven-Spielberg-Film "Bridge of Spies" eine Oscar-Nominierung erhielt.