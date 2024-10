Rick McPhail, seit 2004 Mitglied von Tocotronic, nimmt sich eine Auszeit von der Rockband. Das hat die Gruppe am 1. Oktober auf ihren Social-Media-Kanälen mitgeteilt. Derzeit ist nicht bekannt, wann der Musiker zurückkehren könnte.

Rick McPhail hat noch an neuem Album mitgearbeitet

"Unser Gitarrist Rick McPhail hat aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen um eine Auszeit für unbestimmte Zeit bei Tocotronic gebeten", heißt es in einem Beitrag der Band auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Kurz nach Fertigstellung eines neuen Albums, an dem McPhail noch mitgearbeitet habe, habe er seine Bitte der Gruppe mitgeteilt. "Wir wünschen Rick alles Gute für die nahe Zukunft und bitten aus Rücksichtnahme auf seine Privatsphäre auf weitere Rückfragen zu verzichten", heißt es abschließend in dem Statement. Zusätzliche Details werden nicht genannt.

Zahlreiche Fans melden sich in den Kommentaren zu Wort, um der Band und insbesondere Rick McPhail alles Gute zu wünschen. Ein Nutzer schreibt etwa: "Eine sehr unschöne und schöne Nachricht (neues Album) zugleich. Erhole dich, lieber Rick, mach' dir keinen Druck und wie du hier siehst: Du bist nicht alleine."

Das derzeit aktuellste Album der deutschen Rockband Tocotronic trägt den Titel "Nie wieder Krieg" und ist Anfang 2022 erschienen. Noch ist unklar, wann die neue Platte veröffentlicht werden soll. Der US-Amerikaner McPhail war erstmals auf dem Album "Pure Vernunft darf niemals siegen" aus dem Jahr 2005 zu hören.