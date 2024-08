Perseiden in Baden-Württemberg: Überwiegend klare Nacht für Sternschnuppen erwartet

Perseiden in Baden-Württemberg

1 In der Nacht zum Dienstag sollen besonders viele Sternschnuppen zu sehen sein.(Symbolbild) Foto: dpa/Marco A. Ludwig

Gute Nachrichten für alle Sternschnuppen-Fans: Der Himmel über Baden-Württemberg soll in der Nacht zum Dienstag größtenteils klar werden. Also raus in die Nacht und den Blick nach oben richten.











Endlich ist es so weit: In der Nacht zum Dienstag sollen wieder besonders viele Sternschnuppen am Himmel über Baden-Württemberg zu sehen sein. Und die Voraussetzungen für die sogenannten Perseiden sehen gut aus, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet kaum Bewölkung für die Nacht. Im besten Fall können die Menschen 20 bis 30 Sternschnuppen pro Stunde sehen.