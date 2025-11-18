Perl: Verurteilter Mörder nach Abschiebung erneut festgenommen

1 Der Mann wurde festgenommen (Symbolbild). Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

Ein italienischer Staatsbürger sitzt jahrelang wegen Mordes in Deutschland in Haft. Nach seiner Abschiebung in sein Heimatland reist er erneut ein – mit schwerwiegenden Folgen.











Ein wegen Mordes verurteilter Italiener ist nach seiner Abschiebung nach Italien erneut in Deutschland im Gefängnis. Der 61-jährige Mann sei am Montag im rheinland-pfälzischen Perl an der deutsch-luxemburgischen Grenze festgenommen worden, teilte die Bundespolizei Saarbrücken mit. Er sei unerlaubt eingereist und habe gegen eine bis 2031 befristete Wiedereinreisesperre verstoßen, so eine Polizeisprecherin.