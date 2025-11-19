Im Fitz feiert die Performance „That’s how the light gets in“ von Anja Füsti und Claudio Senoner Premiere. Die assoziative Reise sucht mit Unterstützung des Publikums nach Zuversicht.

Die Welt ist gerade nicht im allerbesten Zustand. Den Riss in diesem düsteren Setting zu finden, durch den das Licht der Hoffnung einfallen kann, ist das Gebot der Stunde. Das versuchen Anja Füsti und Claudia Senoner in ihrer neuen Performance. „That’s how the light gets in“ heißt sie aus gutem Grund nach einer Songzeile von Leonard Cohen und hat an diesem Freitag im Fitz Premiere.

Die Bühne dort haben die aus der Musik und aus dem Tanz kommenden Darstellerinnen, die seit rund zwanzig Jahren gemeinsam Projekte realisieren, mit schwarzen Kartons bestückt. Ein Einblick in die Probenarbeit zeigt, wie diese Mini-Behausungen Überraschungen preisgeben, wie Licht und Farbe ins finstere Szenario kommen - auch dank der tatkräftigen Unterstützung aus der ersten Reihe, wo bei den Vorstellungen das Publikum an Fäden ziehen darf.

Zwischen Gräbern und Glocken

„Das dunkle Äußere und die Boxen, die an Ruinen oder Gräber erinnern, passen zu der momentanen Situation“, erläutert Anja Füsti. Die Glocken, die in Cohens Song läuten, treten ebenfalls im Fitz auf und stehen für Zerstörung, für Stimmverlust. „Aber sie sind auch ein Zeichen für eine Gemeinschaft, die zusammengerufen wird“, sagt Anja Füsti. Über Fäden treten die Performerinnen in Verbindung zum Publikum, das zudem einzelne Bühnenelemente manipulieren kann. Am Ende darf, wer will, seine Eindrücke auf Karteikarten notieren, handgeschrieben oder in eine von drei Schreibmaschinen getippt.

„Wir sammeln Situationen und Atmosphären“, sagt Claudia Senoner zur Arbeitsweise des Duos. „Wir arbeiten mit Sequenzen und Erinnerungen, die sich widerspiegeln, ohne zu wissen, wo wir enden werden.“ Ihr Stück verstehen die beiden als Assoziationsangebot in einer nervösen Zeit. So wurde aus der Ursprungsidee, Orangen und Antennen zu Protagonisten zu machen, ein Kommentar auf unsere aktuelle Situation, in dem sich die Auseinandersetzung mit japanischer Ästhetik niederschlägt. Wie bei der Reparaturtechnik Kintsugi werden Brüche, Puzzleteile und Fehlstellen durch goldenes Leuchten zusammengehalten. „Wir lieben das Unvorhersehbare“, sagt Claudia Senoner. Auch das Publikum soll überrascht werden; in seinen Köpfen, so hoffen die Performerinnen, fügen sich die Einzelteile zum Ganzen, findet das Licht seinen Weg. „Zuversicht kann man gerade gut gebrauchen“, sagt Anja Füsti.

Termin

„That’s how the light gets in” hat an diesem Freitag, 20 Uhr, im Fitz unterm Tagblattturm Premiere. Weitere Vorstellungen am Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr.