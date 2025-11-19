Im Fitz feiert die Performance „That’s how the light gets in“ von Anja Füsti und Claudio Senoner Premiere. Die assoziative Reise sucht mit Unterstützung des Publikums nach Zuversicht.
Die Welt ist gerade nicht im allerbesten Zustand. Den Riss in diesem düsteren Setting zu finden, durch den das Licht der Hoffnung einfallen kann, ist das Gebot der Stunde. Das versuchen Anja Füsti und Claudia Senoner in ihrer neuen Performance. „That’s how the light gets in“ heißt sie aus gutem Grund nach einer Songzeile von Leonard Cohen und hat an diesem Freitag im Fitz Premiere.