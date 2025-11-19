Unbekannte kopieren etliche Social-Media-Profile von Bürgermeistern in der Region. Wir erklären, was dahintersteckt – und wie man Fake-Accounts erkennen kann.
Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal: Auf seinem Instagram-Profil weist der Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz auf eine Diskussionsveranstaltung hin, im Post davor macht er auf den Volkstrauertag aufmerksam. Vom Profilbild lächelt Krötz, wie ihn die Alfdorfer kennen. Doch das Profil des Schultes ist ein Fake, dahinter stecken Unbekannte. Die Beiträge sind von Krötz’ echtem Profil gestohlen und dann erneut gepostet worden – von einem Profil, das sich scheinbar nur durch zwei Satzzeichen im Namen vom echten Account des Schultes unterscheidet.