Perfektion ist out: Das sind die Beauty-Trends für 2026

Schluss mit makellosen Filtern und starren Beauty-Regeln! Die Pinterest Predicts für das neue Jahr läuten eine Ära der Authentizität ein. Von rebellischem Chaos bis hin zu galaktischen Alien-Vibes - wer 2026 schön sein will, muss vor allem eins sein: man selbst.

Die Ära des "Clean Girl" ist offiziell vorbei! Makellose Filter und Millimeterarbeit beim Eyeliner lassen wir im alten Jahr. 2026 steht ganz im Zeichen von Emotion, Individualität und dem Mut zum kreativen Chaos - das prophezeien zumindest die Pinterest Predicts. Make-up und Düfte werden nicht mehr getragen, um einer Norm zu entsprechen, sondern um die eigene Persönlichkeit laut und ungefiltert nach außen zu tragen. Hier sind die wichtigsten Trends für das kommende Jahr.

Chaos Chic Der "Chaos Chic" oder "Glitchy Glam" ist die Antwort auf den jahrelangen "Clean Girl"-Look. Inspiriert von digitaler Ästhetik und dem Wunsch nach Rebellion, feiert dieser Trend den absichtlichen Stilbruch. Key-Elemente sind asymmetrischer Eyeliner, zweifarbige Lidschatten-Looks und schräge Linien.

Die Message: Regeln existieren nur, um gebrochen zu werden. Je unvorhersehbarer der Look, desto besser. Dieser Look ist verspielt, laut und bewusst unperfekt. Es geht darum, Make-up als Spielwiese zu betrachten, nicht als Korrekturwerkzeug.

Vamp Romantic

Dramatisch, geheimnisvoll und überraschend weich - der "Vamp Romantic"-Look bringt den Goth-Glamour zurück, aber mit einem modernen Twist. Er ist die perfekte Wahl für alle, die ein Statement setzen wollen, das im Gedächtnis bleibt.

Der Look definiert sich durch tiefe Beerentöne auf den Lippen (wie etwa Zendaya bei der Met Gala 2024), rauchige Smokey Eyes und dunkle Nägel. Trotz der dunklen Farben wirken die Texturen sanft und elegant.

Cosmic Vibes

Die Beauty-Welt blickt 2026 weit über den Horizont hinaus und setzt voll auf kosmische Einflüsse. Die Sehnsucht nach dem Außergewöhnlichen spiegelt sich in massiv steigenden Suchanfragen nach Aliencore-Ästhetik und außerirdischem Make-up wider.

Schimmernder Mondstaub auf den Lidern und futuristische Looks wie aus einem Sci-Fi-Blockbuster prägen das Bild. Opaleszenz und holografische Akzente sorgen für ein Finish, das nicht von dieser Welt scheint.

Scent Stacking

2026 wird Duft so persönlich wie ein Fingerabdruck. Das Konzept "One scent fits all" ist endgültig vorbei. Beim Scent Stacking werden verschiedene Parfums und Duftnoten direkt auf der Haut kombiniert.

Am Morgen warm und holzig, am Mittag ein Frischekick und am Abend ein sinnliches Finish - der Duft passt sich der eigenen Stimmung und dem Anlass an. Durch das Layering entsteht ein unverwechselbarer Signature Scent, den niemand sonst trägt.