Zendaya hat bei einem Fototermin in Paris für Aufsehen gesorgt - mit einem übergroßen Spider-Man-T-Shirt, das ihr Stylist Law Roach für nur 35 Dollar bei eBay ersteigert hat. Das Schnäppchen ging viral und ließ die Preise für ähnliche Shirts in die Höhe schnellen.

Bei der Promotour zu "Spider-Man: Brand New Day" hat Zendaya (29) einen ihrer meistdiskutierten Auftritte hingelegt - ausgerechnet mit einem Schnäppchen. Bei einem Fototermin im UGC Ciné Cité Bercy in Paris erschien die Schauspielerin am Mittwoch in einem übergroßen Vintage-T-Shirt mit Spider-Man-Motiv, dazu kombinierte sie nichts als ein Paar Pumps von Christian Louboutin. Die Bilder vom roten Teppich verbreiteten sich rasant - und das Interesse wuchs noch einmal, als ihr langjähriger Stylist Law Roach (47) das Geheimnis hinter dem Look lüftete.

Ein Fund für 34,99 Dollar Denn das T-Shirt stammt nicht aus einer Designer-Kollektion, sondern von eBay. Für gerade einmal 34,99 Dollar hatte Roach das gebrauchte Stück dort ergattert, wie er in seiner Instagram-Story verriet. "Stil muss nicht immer ein Vermögen kosten", schrieb der Stylist und teilte einen Screenshot der ursprünglichen eBay-Anzeige. Dort war das Shirt in Größe 2XL gelistet - das perfekte Maß, damit Zendaya es kurzerhand als Kleid tragen konnte. Der Zustand war als "gut, gebraucht" beschrieben.

Fans suchen nach demselben Modell

Kaum hatte Zendaya den Look präsentiert, machten sich Fans auf die Suche nach genau diesem Vintage-Shirt. Dass es nun ein ganz anderes Preisschild tragen könnte, liegt nahe: Ein vergleichbares Exemplar wurde laut "The Hollywood Reporter" im Anschluss für 200 Dollar angeboten. Der Auftritt fügt sich zugleich in einen größeren Trend ein - immer mehr Designer und Stylisten greifen bei der Suche nach besonderen Stücken auf eBay zurück.

Zendaya und das "Method Dressing"

Hintergrund der Mode-Offensive ist ein Filmstart: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Holland (30) fiebert Zendaya der Premiere von Hollands viertem "Spider-Man"-Abenteuer entgegen. Entsprechend dicht ist der Reigen an Promo-Terminen. Das eBay-Shirt ist dabei nur eines von vielen Statements: Zuvor hatte die Schauspielerin ihr als "Method Dressing" bekanntes Konzept zelebriert - mit einem von Spinnen inspirierten Archiv-Kleid von Giorgio Armani, einem funkelnden rot-blauen Zweiteiler von Versace und einem maßgefertigten Ensemble von Louis Vuitton.