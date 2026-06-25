Zendaya hat bei einem Fototermin in Paris für Aufsehen gesorgt - mit einem übergroßen Spider-Man-T-Shirt, das ihr Stylist Law Roach für nur 35 Dollar bei eBay ersteigert hat. Das Schnäppchen ging viral und ließ die Preise für ähnliche Shirts in die Höhe schnellen.
Bei der Promotour zu "Spider-Man: Brand New Day" hat Zendaya (29) einen ihrer meistdiskutierten Auftritte hingelegt - ausgerechnet mit einem Schnäppchen. Bei einem Fototermin im UGC Ciné Cité Bercy in Paris erschien die Schauspielerin am Mittwoch in einem übergroßen Vintage-T-Shirt mit Spider-Man-Motiv, dazu kombinierte sie nichts als ein Paar Pumps von Christian Louboutin. Die Bilder vom roten Teppich verbreiteten sich rasant - und das Interesse wuchs noch einmal, als ihr langjähriger Stylist Law Roach (47) das Geheimnis hinter dem Look lüftete.