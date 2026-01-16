Die Modewelt war sich lange einig: Socken und Heels passen nicht zusammen. Das ändert sich in diesem Winter. Fashion-Begeisterte wissen, wie sie die Teile stimmig kombinieren. So bekommt niemand mehr kalte Füße.
An kalten Tagen sind Stiefel die offensichtliche Schuhwahl - aber nicht 2026. Modefans zeigen, wie Heels auch im Winter tragbar werden. Waren Socken bislang ein nebensächliches Accessoire, werden sie jetzt zusammen hohen Schuhen zum Highlight. So muss weder bei Style noch bei Komfort ein Abstrich gemacht werden.