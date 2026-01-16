Die Modewelt war sich lange einig: Socken und Heels passen nicht zusammen. Das ändert sich in diesem Winter. Fashion-Begeisterte wissen, wie sie die Teile stimmig kombinieren. So bekommt niemand mehr kalte Füße.

An kalten Tagen sind Stiefel die offensichtliche Schuhwahl - aber nicht 2026. Modefans zeigen, wie Heels auch im Winter tragbar werden. Waren Socken bislang ein nebensächliches Accessoire, werden sie jetzt zusammen hohen Schuhen zum Highlight. So muss weder bei Style noch bei Komfort ein Abstrich gemacht werden.

Eleganter Two-Tone-Look Der Trend eröffnet viele Style-Möglichkeiten. Wer die Kombination erst für sich entdeckt, startet am besten mit neutralen Tönen. Zunächst empfiehlt sich ein Monochrome-Look, bevor Accessoires ergänzt werden. Grau bietet sich als beliebte Winterfarbe besonders an. Ein Henley-Shirt wirkt zusammen mit der passenden Wollshorts sofort modern. Graue Socken runden die Basics ab. Mit dunkelbraunen Heels und einer matchenden Tasche bleibt der Look clean und wird gleichzeitig interessanter. Goldener Schmuck lässt das Outfit strahlen.

Mit Farbe Akzente setzen

Noch spannender wird es mit mehr Farbe. Wer das restliche Outfit in dunklen und gedeckten Tönen hält, kann ruhig zu bunten Socken greifen. Wichtig ist, dass Socken- und Schuhfarbe harmonieren, aber nicht identisch sind. Türkis passt etwa gut zu Schwarz und Weiß, Rosa, Blau oder Grün zu Braun.

Der Anlass bestimmt alles andere: Slingback-Heels schaffen einen eleganten Look, der gut ins Office passt. Aber auch lässigere Kombinationen sind möglich. Mit einer hochgeschlossenen Lederjacke und einem olivgrünen Midi-Cargorock lässt sich die Socken-Heels-Kombi im Alltag tragen. Eine Sonnenbrille sorgt für zusätzliche Coolness, während eine Polka-Dot-Tasche einen verspielten Touch hinzufügt.

Auch mit Peeptoes funktioniert der Look. Braune Schuhe und cremefarbene Spitzensocken mit wellenförmigem Bund schaffen eine romantische Retro-Optik. Ein Wildleder-Minirock und eine langärmelige Bluse mit Stickerei ergänzen die Stimmung des Gesamtlooks.