Perfekt für den Frühling und Sommer: Babyblau als Trendfarbe 2025

In der Mode geht es neben Schnitt, Muster und Stoff auch um die Farbe der Kleidung. Sie spielt eine entscheidende Rolle und definiert Trends und Moderichtungen. Modefarben sind abhängig von der Saison, dem Zeitgeist und weiteren Faktoren. Einer der Trends für das Frühjahr und den Sommer 2025 ist Babyblau.

Die Grammys machen es vor

Ein Ereignis, das die Popularität der Farbe Babyblau deutlich unter Beweis stellen konnte, waren die diesjährigen Grammys im Februar. Dort sah man zahlreiche Stars, die von Kopf bis Fuß in der Farbe eingekleidet waren.

Lesen Sie auch

Unter anderem Popsängerin Sabrina Carpenter (25) fiel mit ihrem babyblauen, bodenlangen Kleid mit dem gewagten Rückenausschnitt auf. Kombiniert mit den langen blonden Haaren bewies sich der Look als sanfter Vorgeschmack auf den Frühling. Für ihre Bühnenperformance schlüpfte sie erneut in die Trendfarbe und passte sich damit ihren Tänzern und dem Bühnenbild an. Kurz darauf war der Star auf dem "Vogue"-Cover zu sehen, das ebenfalls in einem hellen Blau gestaltet war und Carpenter in einem passenden und modischen Set ablichtete.

Auch Sänger Benson Boone (22) setzte auf die Trendfarbe. Mit einem babyblauen glitzernden Jumpsuit bewies er nicht nur Modebewusstsein, sondern legte zusätzlich eine beeindruckende Performance hin. Die Begeisterung galt somit nicht nur seinem musikalischen Talent, sondern zusätzlich seinem ikonischen und gewagten Stil. Charli XCX (32) schloss sich dem neuen Farbtrend ebenfalls an und zeigte sich bei der Preisverleihung in einem hellblauen Kleid im Korsett-Stil. Damit entfernte sie sich von ihrer Signaturfarbe "brat grün".

Eine Farbe mit symbolischer Bedeutung

Während in der Vergangenheit die Farbe Babyblau oft mit dem männlichen Geschlecht assoziiert wurde, ist spätestens heute klar: Jeder darf sie tragen und sie ist geschlechterunabhängig. Laut "Harper's Bazaar" kann die Farbe im heutigen Zeitgeist auch tiefgründiger interpretiert werden. So wird sie laut der Farbpsychologie "oft mit dem Himmel assoziiert, und dadurch mit Ruhe, Gelassenheit, Klarheit und Frieden". Babyblau wird "zum modischen Symbol für Hoffnung, Sanftmut und Unbeschwertheit".

Leichtigkeit für den Frühling und Sommer 2025

Babyblau als alleinige Farbe in einem Outfit ist ein modisches Statement, an das sich viele erst einmal herantasten wollen. Doch die Trendfarbe eignet sich auch perfekt für diverse Kombinationen. Als Accessoire lässt sie sich ebenfalls leicht in Looks einbauen.

Kombiniert mit Naturtönen, wie Grau, Beige oder Hellbraun, strahlt der Mix eine gewisse Ruhe und Harmonie aus. Dank strukturierter Materialien, ausgefalleneren Mustern oder schimmernden Elementen kann der Farbe neue Dimensionen und weitere Tiefe verliehen werden. Babyblau ist zudem nicht der einzige Pastellton, der 2025 die Farbpaletten dominieren wird. Auch Zartrosa und Buttergelb sind gerne gesehen und lassen sich vielfältig kombinieren. Zusammen mit Babyblau sorgen sie für einen sanften Look.