Per Leihmutter: Michelle Williams bestätigt Geburt von viertem Kind

Michelle Williams hat bestätigt, dass sie zum vierten Mal Mutter geworden ist. Das dritte gemeinsame Kind mit Ehemann Thomas Kail kam per Leihmutter zur Welt, enthüllte die Schauspielerin.
Schauspielerin Michelle Williams (44) und ihr Ehemann Thomas Kail (48) sind erneut Eltern geworden. Das Paar, das seit 2020 verheiratet ist, begrüßte über eine Leihmutter ihr drittes gemeinsames Kind, eine Tochter. Das machte die "Dawson's Creek"-Darstellerin nun selbst in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" öffentlich und bestätigte damit Gerüchte, die bereits vor einigen Monaten die Runde gemacht hatten.