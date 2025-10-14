Pepco-Insolvenz: Wie es mit der Pepco-Filiale in Stuttgart weitergeht

Mit einem verkleinerten Filialnetz will der angeschlagene Discounter Pepco wieder auf die Beine kommen. 28 Filialen werden geschlossen. Wie es in Stuttgart weitergeht.
Discounter Pepco will in Deutschland fast die Hälfte seiner Filialen schließen, um nach der Insolvenz wieder durchzustarten. Der deutsche Ableger des Textil- und Spielzeug-Händlers Pepco, die Pepco Germany GmbH, hatte im Juli beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg ein Schutzschirmverfahren beantragt und dies mit operativen Verlusten und strukturellen Herausforderungen im Filialnetz begründet.