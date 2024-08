People Magazine: Investigativ auf TLC: Schockierend: Doku-Dreh hat Alexander Mazza besonders mitgenommen

1 Das "People Magazine: Investigativ" mit Alexander Mazza startet am 17. August 2024, 18:15 Uhr, auf TLC und ist bereits eine Woche vorher, ab 10. August, auf discovery+ verfügbar. Foto: Nadine Rupp, TLC

Spektakuläre Mordfälle rollt die True-Crime-Doku-Reihe "People Magazine: Investigativ" auf. Alexander Mazza führt nun als deutscher Host durch einige Sendungen. Die Beschäftigung mit grausamen Schicksalen waren für den erfahrenen Moderator durchaus eine Herausforderung, wie er im Interview erzählt.











Link kopiert



Alexander Mazza (51) präsentiert mehrere Episoden des US-amerikanischen True-Crime-Formats "People Magazine: Investigativ", die ab 10. August auf discovery+ verfügbar sind und ab 17. August 2024 samstags ab 18:15 Uhr auf TLC laufen. In jeder Folge durchleuchtet die Doku-Reihe einen dramatischen Kriminalfall - auch mit Hilfe von Interviews mit Angehörigen der Opfer und den Ermittlern. Mazza führt für die deutschen Zuschauer durch die Sendung und ordnet das Geschehene und Gesehene ein. Was die Zuschauer erwartet und welche Fälle ihn persönlich besonders mitgenommen haben, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.