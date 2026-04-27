Aus dem Liebes-Gerücht wird offenbar Ernst: Harry Styles und Zoë Kravitz sollen sich verlobt haben, wie nun auch eine Quelle gegenüber dem US-Magazin "People" bestätigt hat.

Die Zeichen verdichten sich, dass sich Schauspielerin Zoë Kravitz (37) und Sänger Harry Styles (32) tatsächlich verlobt haben. Das US-Magazin "People" berichtet nun unter Berufung auf einen Insider von der angeblichen Verlobung. Demnach habe das Paar die Nachricht bislang nur in einem "kleinen Kreis" geteilt - Kravitz selbst soll den Ring inzwischen aber bereits Freundinnen gezeigt haben. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht noch aus.

Spekulationen hatte ein Schnappschuss aus London entfacht, den die britische Boulevardzeitung "The Sun" am 21. April veröffentlichte. Auf den Fotos küssen sich die beiden mitten in der Stadt - und an Kravitz' Hand blitzt ein auffallend großer Ring. Bereits zwei Tage zuvor, am 19. April, war der Schmuck bei einem gemeinsamen Auftritt mit Styles aufgefallen.

Erstmals als Paar in Erscheinung getreten waren der ehemalige One-Direction-Sänger und die "Catwoman"-Darstellerin im August 2025. Damals wurden sie Arm in Arm in den Straßen Roms fotografiert. Kurz darauf machte ein Bericht die Runde, wonach sich beide eine Woche zuvor küssend in der Londoner Bar "Rita's" gezeigt haben sollen. Eine Quelle erklärte gegenüber "People" damals, Styles verbringe Zeit mit Kravitz, während sie für ihren Film "Caught Stealing" auf Promo-Tour sei.

Rom als heimlicher Rückzugsort

Seither sah man die beiden immer wieder gemeinsam - in London ebenso wie in New York und Berlin. Im Dezember 2025 berichtete eine "People"-Quelle, dass es zwischen den beiden ernst werde. "Harry hat in diesem Jahr lange Zeit in Rom verbracht. Zoë ist seit dem Spätsommer mehrfach zu ihm gestoßen", hieß es. In der italienischen Hauptstadt würden sie weitgehend in Ruhe gelassen, schlenderten durch die Straßen, träfen Freunde und führten ein "sehr entspanntes Leben". "Sie haben eine tolle Chemie", so der Insider.

Im Februar war von einem weiteren Plan die Rede: Kravitz wolle Styles auf seiner kommenden Welt-Tournee "Together, Together" begleiten, "wenn es passt". Die Konzertreihe findet anlässlich seines vierten Studioalbums "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" statt und soll im Mai starten und bis Jahresende laufen. "Sie haben beide volle Terminkalender, die sich nicht immer in Einklang bringen lassen", erklärte eine Quelle. Eine zweite Person ergänzte, das Paar wirke "sehr ernsthaft" und konzentriere sich darauf, gemeinsame Zeit zu priorisieren: "Sie scheinen sich ein Leben aufgebaut zu haben, das beide wirklich genießen."

Vater Lenny Kravitz hat Styles bereits ins Herz geschlossen

Auch im familiären Umfeld kommt der Sänger offenbar gut an. Im September 2025 setzte sich Lenny Kravitz (61) mit seiner Tochter und ihrem Freund zum Mittagessen in New York zusammen. Gesehen wurden die drei beim Hand-in-Hand-Spaziergang. "Freunde von Lenny sagen, er ist sehr beschützend, was Zoë angeht. Aber es schien wirklich so, als hätte er das Treffen mit Harry genossen", zitiert "People" eine Quelle aus jener Zeit. Styles sei höflich, bodenständig und ehrlich daran interessiert gewesen, die Familie kennenzulernen.

Lenny Kravitz habe sich für seine Tochter immer einen Partner gewünscht, der ihr mit Respekt begegnet - und genau diesen Eindruck habe Styles hinterlassen. Beim Lunch sei viel gelacht worden, der Musiker schätze Styles' Humor: "Er mag es, wenn jemand die Dinge leicht nehmen kann."