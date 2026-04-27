Aus dem Liebes-Gerücht wird offenbar Ernst: Harry Styles und Zoë Kravitz sollen sich verlobt haben, wie nun auch eine Quelle gegenüber dem US-Magazin "People" bestätigt hat.
Die Zeichen verdichten sich, dass sich Schauspielerin Zoë Kravitz (37) und Sänger Harry Styles (32) tatsächlich verlobt haben. Das US-Magazin "People" berichtet nun unter Berufung auf einen Insider von der angeblichen Verlobung. Demnach habe das Paar die Nachricht bislang nur in einem "kleinen Kreis" geteilt - Kravitz selbst soll den Ring inzwischen aber bereits Freundinnen gezeigt haben. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht noch aus.