Penny ändert seinen Namen – aber nur in einem Land

1 "Penny." - So werden auch die Märkte in Österreich in Zukunft heißen. Foto: r.classen/ Shutterstock

Online sorgt die Meldung für Wirbel: Penny soll Namen und Logo ändern. Doch betrifft das wirklich alle Filialen? Die Antwort überrascht – und entlarvt den Hype.











Das Gerücht kursiert – ändert Penny jetzt wirklich seinen Namen?

„Mega-Änderung bei Penny!“, titeln Webseiten und Social-Media-Profile. Der Discounter ändere nicht nur seinen Namen, sondern auch sein gesamtes Erscheinungsbild. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich verwundert – und fragen sich: Muss ich mich auf große Veränderungen einstellen? Die kurze Antwort: Nein. Wer in Deutschland bei Penny einkauft, wird von all dem kaum etwas merken. Denn der ganze Wirbel dreht sich um eine Entscheidung aus dem Nachbarland Österreich – die in Deutschland längst Vergangenheit ist.