Penn Badgley: You-Star erwartet Nachwuchs

Penn Badgley (38) und seine Ehefrau Domino Kirke-Badgley (41) erwarten erneut Nachwuchs. Auf ihrem Instagram-Account hat die Sängerin verraten, dass bei ihr und dem Schauspieler Zwillinge unterwegs seien. "Babys Nummer drei und vier kommen im Sommer! Was für ein Plot Twist! Spontane Zwillinge sind einfach zauberhaft", schrieb Kirke-Badgley zu einem Bild aus einer Fotobox, auf dem sie mit ihrer Familie und deutlich sichtbarem Babybauch zu sehen ist.

Das seit 2017 verheiratete Ehepaar sei "überwältigt" und "voller Ehrfurcht". "Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich lieber auf dieser Reise wäre, Penn Badgley", schrieb die 41-Jährige noch an die Adresse ihres Mannes gerichtet.

In den Kommentaren drückten zahlreiche Fans ihre Begeisterung aus. "Oh mein Gott, Domino! Herzlichen Glückwunsch! Was für eine wilde Zeit. Ich freue mich so für euch. Ich umarme euch und schicke euch Liebe", schrieb etwa ein Fan, während ein anderer in die Kommentarspalte tippte: "Ich könnte nicht aufgeregter sein."

Das Paar teilt ein gemeinsames Kind

Kirke-Badgley wird zum dritten und vierten Mal Mutter. Für Badgley, der durch seine Rollen in den Erfolgsserien "Gossip Girl" und "You - Du wirst mich lieben" weltweit berühmt wurde, ist es der zweite und dritte Nachwuchs. 2020 begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn. Kirke-Badgley brachte zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit dem Musiker Morgan O'Kane in die Partnerschaft mit.

Die Stalker-Serie "You - Du wirst mich lieben" geht derweil mit der fünften Staffel zu Ende, die noch im Laufe des Aprils auf Netflix erscheinen wird.