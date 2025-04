Penn Badgley (38) hat sich zum Tod von Michelle Trachtenberg (1985-2025) geäußert, mit der er für die Erfolgsserie "Gossip Girl" einst vor der Kamera stand. Vor wenigen Monaten wurde die traurige Nachricht öffentlich. Sie wurde gerade einmal 39 Jahre alt.

Penn Badgley: "Es ist surreal"

Auf der Premiere der fünften und finalen Staffel seiner Netflix-Serie "You" äußert sich der Schauspieler nun zum Tod seiner ehemaligen Kollegin. "Es ist surreal. Wirklich surreal, wirklich traurig", sagt Badgley auf dem roten Teppich dem Medium "E! News". "Ich erinnere mich an sie, weil sie unglaublich schnell lachte. Sie war wirklich fröhlich", fügt der 38-Jährige außerdem hinzu.

Zeitgleich räumt Badgley ein, dass er Trachtenberg "seit über einem Jahrzehnt" nicht mehr gesehen habe, betont aber, dass sie ein "wirklich reines Herz" gehabt habe.

Michelle Trachtenberg starb an den Folgen ihrer Diabetes-Erkrankung

Wie unter anderem die "New York Post" unter Berufung auf die Polizei berichtete, starb Michelle Trachtenberg am 26. Februar im Alter von nur 39 Jahren. Ihre Mutter hatte sie in ihrem Apartment in der Nähe des Central Park aufgefunden. Bereits kurz nach ihrem Tod kursierten Berichte über gesundheitliche Probleme der Schauspielerin - verschiedenen Medien zufolge hatte Trachtenberg kürzlich eine Lebertransplantation erhalten, bei der es möglicherweise zu Komplikationen gekommen war.

"Sie war wirklich, wirklich krank und sprach offen mit ihrem engsten Kreis darüber, wie sehr sie zu kämpfen hatte", sagte ein Insider damals dem "People"-Magazin. Die Schauspielerin sei "blass, ausgezehrt, sehr dünn und von gesundheitlichen Problemen" gezeichnet gewesen. Erst rund zwei Monate später bestätigte die New Yorker Gerichtsmedizin, dass Trachtenberg an Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus starb.

Michelle Trachtenberg war vor allem für ihre Rollen als Georgina Sparks in "Gossip Girl" und Dawn Summers in "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannt. Zuletzt war sie 2023 noch einmal als Georgina Sparks im "Gossip Girl"-Reboot zu sehen gewesen.