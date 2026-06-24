Sicherheitsmängel und Vorschriften: Fellbach muss Millionen in den maroden Stadttunnel stecken

Schon eine Kostenschätzung für die nötigsten Sanierungsarbeiten geht von 9,1 Millionen Euro aus. Doch bereits jetzt ist klar, dass dieser Betrag nicht reichen wird.
Bereits für eine erste Ausbauphase ist im Rathaus von Kosten in Höhe von 9,1 Millionen Euro die Rede – ohne dass maßgebliche Verbesserungen vom Brandschutz über die Blitzableitung bis zur Videoüberwachung in der Rechnung überhaupt schon berücksichtigt wären. Auch einen Risikozuschlag für unvorhergesehene Probleme oder einen finanziellen Puffer für Preisaufschläge in der Baubranche enthält die Kostenprognose laut der Fellbacher Baudezernentin Beatrice Soltys nicht.