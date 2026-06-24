Sicherheitsmängel und Vorschriften: Fellbach muss Millionen in den maroden Stadttunnel stecken

Schon eine Kostenschätzung für die nötigsten Sanierungsarbeiten geht von 9,1 Millionen Euro aus. Doch bereits jetzt ist klar, dass dieser Betrag nicht reichen wird.

Bereits für eine erste Ausbauphase ist im Rathaus von Kosten in Höhe von 9,1 Millionen Euro die Rede – ohne dass maßgebliche Verbesserungen vom Brandschutz über die Blitzableitung bis zur Videoüberwachung in der Rechnung überhaupt schon berücksichtigt wären. Auch einen Risikozuschlag für unvorhergesehene Probleme oder einen finanziellen Puffer für Preisaufschläge in der Baubranche enthält die Kostenprognose laut der Fellbacher Baudezernentin Beatrice Soltys nicht.

Auch für die bisher nicht exakt bezifferten Zusatzarbeiten an der 800 Meter langen Röhre sind aller Voraussicht nach Millionenbeträge nötig. An eine genauere Eingrenzung der Kosten möchte sich die Baubürgermeisterin im Vorfeld allerdings nicht wagen: „Ich werde da keine Zahlen nennen“, betonte sie bei der Vorstellung des Sanierungsprojekts am Dienstag im Gemeinderat.

Konkrete Kostenschätzungen wagt die Baudezernentin nicht

Hintergrund der voraussichtlich im Jahr 2030 startenden Generalüberholung ist, dass der im Jahr 1998 in Betrieb genommene Stadttunnel nicht mehr den mittlerweile geltenden Regelwerken entspricht. Ein gewichtiger Mangel ist laut diversen Sicherheitsgutachten etwa die Überschreitung der maximal zulässigen Länge bei den Fluchtwegen. Der Notausgang des Tunnels liegt 465 beziehungsweise 342 Meter entfernt – und somit auf beiden Seiten über der Norm, die eine maximale Länge von 300 Metern vorschreibt.

Unklar ist bisher allerdings, ob die Stadt tatsächlich mit hohem Kostenaufwand zusätzliche Ausstiegsmöglichkeiten aus der Röhre schaffen muss. Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob sich das Risiko nach einem Unfall auch mit einem Tempolimit im Tunnel reduzieren lässt. „Die Wahrscheinlichkeit, dass perspektivisch eine Geschwindigkeitsreduzierung zur Erhaltung des Sicherheitslevels nötig werden würde, ist sehr hoch“, heißt es in der Beratungsvorlage für den Fellbacher Gemeinderat.

Unsere Empfehlung für Sie Elternprotest gegen Sparkurs Fellbach erteilt Eltern bei Kinderbetreuung eine Abfuhr Schon aus formalen Gründen lehnt die Stadt eine Rücknahme der beschlossenen Sparziele ab – obwohl die Elternschaft eine Petition gestartet hatte.

Wie anfällig der von gut 20.000 Autos und Lastwagen pro Tag genutzte Stadttunnel mittlerweile ist, hatte sich erst im vergangenen Sommer gezeigt. Wegen Rostfraß an der Aufhängung der Tunnelbeleuchtung und der für die Belüftung notwendigen Strahlventilatoren war die Röhre für eine Notreparatur kurzfristig gesperrt worden.

Sperrung im Sommer 2025 war für Fellbach ein Vorgeschmack

Die Arbeiten an der Tunneltechnik lösten eine wochenlang andauernde Leidenszeit für die Anwohner aus. Weil der Durchgangsverkehr nicht mehr durch den Tunnel rollen konnte, mussten sich Pendler auf dem Weg vom Remstal nach Stuttgart eine oberirdische Ausweichstrecke suchen – mit Staus, Stockungen und massiven Klagen des Einzelhandels über ausbleibende Kundschaft. Rund um den Stuttgarter Platz, die zentrale Verkehrskreuzung der Fellbacher Innenstadt, ging tageweise gar nichts mehr.

Für die Bürger könnte das ein Vorgeschmack darauf sein, was der Stadt in der Sanierungsphase des Tunnels blüht. Die Stadt geht von einer Bauzeit von mindestens 300 Arbeitstagen aus – abhängig vom Aufwand, der unter anderem für die Notausgänge notwendig ist. Angepeilt ist bisher ein Baustart im Januar 2030 – was einen Fertigstellungstermin im Februar 2031 bedeuten würde.