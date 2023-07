Peljesac-Brücke in Kroatien

1 Die Peljesac-Brücke in Kroatien verkürzt künftig nicht nur die Reisezeiten kräftig. Sie verbindet auch Süddalmatien besser mit dem Rest des Landes. Foto: Imago/Pixsell/Milan Sabic

Brückenschlag vom kroatischen Festland auf die Halbinsel Peljesac: Kroatien-Urlauber und Anwohner müssen auf dem Weg nach Dubrovnik bald nicht mehr über bosnisches Territorium fahren.









Hoch ragen die sechs Pylone über den unberührten Brückenasphalt in den blauen Adriahimmel. Die Namensschilder an Kroatiens größter Meeresbrücke sind bereits montiert. Nur an den Zufahrtsstraßen zur neuen Peljesac-Brücke werden noch hektisch letzte Arbeiten verrichtet.