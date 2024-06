1 So sieht es aus, wenn es im Kraftwerk Münster im Kessel brennt. Doch einmal gingen nicht alle Drogen in Flammen auf. Foto: Archiv/r

Regelmäßig werden beschlagnahmte Rauschgiftmengen unter polizeilicher Aufsicht amtlich verbrannt – doch vor mehr als 20 Jahren bedienten sich Müllwerker im Heizkraftwerk in Stuttgart-Münster selbst.











Nein, man habe keinen Plan vorher gehabt. „Eine spontane Schwachsinnsaktion“, sagt der Müllwerker. Zentnerweise Drogen, von der Polizei beschlagnahmt, Millionenwerte auf dem Weg zum Feuerofen. Eine Verlockung. Natürlich habe man davor immer mal wieder Witze gemacht, nach dem Motto: „Von dem, was da jetzt verheizt wird, könnten wir alle in Rente gehen.“ Die drei Müllwerker vom Müllheizkraftwerk in Stuttgart-Münster gingen dann aber nicht in Rente, sondern in Untersuchungshaft.