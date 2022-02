1 Dies könnte eine Szene aus „The Walking Dead“ sein. Doch sie stammt aus einem älteren Film, der für Arte zur Panne wurde. Foto: imago images/Everett Collection/United Film Distribution

Horrorfans staunten nicht schlecht: Der Sender Arte zeigte den seit langem verbotenen Film „Zombie 2 – Das letzte Kapitel". Ein Fehler, wie der Sender einräumt.















Straßburg - Da ist was gründlich schiefgegangen: Der deutsch-französische Kultursender Arte hat einen Klassiker des modernen Horrorfilms ausgestrahlt – leider einen in Deutschland streng verbotenen. Es handelt sich um George A. Romeros „Day of the Dead“ aus dem Jahr 1985, der deutsch „Zombie 2 – Das letzte Kapitel“ heißt.

Genrefans von Horrorfilmen, aber auch aufgeschlossene Cineasten aller Art und auch Filmwissenschaftler hatten sich gefreut, als Arte ankündigte, „Day of the Dead“ werde erstmals hierzulande unzensiert ausgestrahlt werden. Tatsächlich ging der Film um 0.20 Uhr am 28. Januar über den Sender, schon einen Tag zuvor war er in der Arte-Mediathek abrufbar. Endlich schien also auch in diesem Fall, wie bei manchem anderen längst an Universitäten diskutierten Horrorfilm, ein Bannstrahl von vorgestern aufgehoben worden zu sein. Ein Irrtum, wie sich zeigte.

Ein Klassiker und Pate der Zombie-Welle

Schon 1988 war „Day of the Dead“ wegen extremer Gewaltdarstellungen indiziert worden. Das heißt, er durfte zwar als Bückware in Läden und Videotheken vorrätig gehalten, aber nicht offen ausgestellt und mit keinem Wort beworben werden. 1990 erfolget dann die erste von mehreren Beschlagnahmungen der Videokassette des Films auf Grundlage von Paragraf 131 des Strafgesetzbuches.

„Day of the Dead“, der fraglos sehr drastisch von der Zombie-Apokalypse in Florida erzählt, stand Pate für viele seitdem entstandene Filme, Serien, Comics und Romane. Er selbst aber wurde in der vollen Fassung als schwer menschenverachtend eingestuft. Die darf in Deutschland nicht verbreitet werden, wer sie öffentlich zugänglich macht, muss theoretisch mit einer Geldstrafe oder gar mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr rechnen.

Wie Arte reagiert

Bei Arte gibt man sich denn auch zerknirscht. Man bedauere das Versehen, teilt man mit, und enttäuscht Horrorfans mit folgender Pressemitteilung: „Dieser Film wurde in Deutschland von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz indiziert, sodass seine Veröffentlichung in Deutschland, anders als in Frankreich, nicht erlaubt ist. Arte bekennt sich selbstverständlich zu den Standards des Jugendmedienschutzes in Frankreich und Deutschland. Als der Fehler am 02.02.2022 bemerkt wurde, hat Arte den Film unverzüglich aus der Mediathek genommen. Der Film ist nun weder in Deutschland noch in Frankreich über Arte abrufbar.“

Dass es aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage in Deutschland und Frankreich zu der Verwirrung gekommen ist, zu der falsche Angaben im Netz bezüglich der Freigabe der diversen Fassungen des Films beigetragen haben mögen, ist glaubhaft. Man werde, heißt es bei Arte, dafür sorgen, dass sich so ein Fehler nicht wiederholen könne. Das ist einen mögliche Reaktion auf die Panne. Eine andere wäre eine aktuelle Prüfung von „Day of the Dead“ und eine Diskussion, ob in einer Gesellschaft,in der dank der TV-Serie „The Walking Dead“Zombies Teil der allgemeinen Popkultur sind, ein Totalverbot noch angemessen ist.