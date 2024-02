Peinliche Aktion: Robbie Williams ist 50: Geburtstagsständchen für den Superstar

Happy Birthday, Robbie Williams (50)! Der britische Musiker und ehemaliges Take-That-Mitglied hat am gestrigen Dienstag (13. Februar) seinen 50. Geburtstag gefeiert. Für den Entertainer und Musiker gab es dabei von Ehefrau Ayda Field Williams (44) und den gemeinsamen Kindern ein Geburtstagsständchen. Auf Instagram teilt sie den unterhaltsamen Moment mit den Fans des Paares.

"Ich liebe meinen 50-Jährigen"

"Völlig verlegen, als das ganze Restaurant 'Happy Birthday' für ihn singt... Aber wir alle finden es wirklich lustig", kommentiert Ayda Field Williams das Video, das die Reaktion ihres Mannes zeigt. Zu sehen ist der britische Musiker, verpackt in einer dicken Winterjacke, mit Sonnenbrille und Basecap, auf der Terrasse eines Restaurants vor einer beeindruckenden Bergkulisse und einem Geburtstagskuchen. Während die Restaurantbesucher sowie Williams' Familie mit musikalischer Unterstützung "Happy Birthday" für den Superstar singen, scheint dieser von dem Geburtstagsständchen peinlich berührt zu sein. "Danke", ruft Williams am Ende der Einlage verlegen und weiter: "Dreht es runter [die Musik, Anm. d. Red.]".

Wie Williams' Ehefrau zuvor bereits dem Magazin "Hello!" verriet, feierte die Familie den runden Geburtstag des Musikers dieses Jahr in der Schweiz. "Wir werden ihn mit viel Zeit und Liebe mit den Kindern verwöhnen, und es einfach klein halten", hatte sie ihm Vorfeld erklärt. Auch eine süße Liebeserklärung gab es für den nun 50-jährigen Musiker: "Einen Tag später, ein Jahrzehnt älter und viel cooler. Ich liebe meinen 50-Jährigen", schreibt Ayda Field Williams in ihrem Post weiter, dem sie Herz-Emoji hinzufügt.

Seit knapp 14 Jahren verheiratet

Robbie Williams und die US-amerikanische Schauspielerin Ayda Field Williams sind bereits seit 2010 verheiratet. Gemeinsam hat das Paar drei leibliche Kinder: Tochter Theodora (11) und die Söhne Charlton (9) und Beau (4). Die zweite Tochter (Colette, 5) des Paares, kam durch eine Leihmutter zur Welt.

2025 feiern Williams und seine Ehefrau ihren 15. Hochzeitstag, sollte es Ayda Field Williams' Mutter und der Familienhündin Poupette bis dahin noch gut gehen, dann plane das Paar eine Erneuerung seines Eheversprechens, wie Williams' Ehefrau in dem Interview weiter verriet.